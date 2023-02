"C'est inhumain" : depuis six mois, une Colombienne de 67 ans tente de renouveler son titre de séjour à Metz

Aura Cuervo a gardé tous les courriers et les avis de réception adressés à la préfecture depuis six mois.

C'est une petite femme frêle, les mains tremblantes, qui nous accueille dans son appartement, à Metz. Face à Aura Cuervo, un classeur rempli de courriers envoyés à la préfecture. La Colombienne de 67 ans vit depuis 22 ans en Moselle. En août 2022, elle dépose, comme tous les dix ans, une demande de renouvellement de son titre de séjour. La préfecture lui demande de renvoyer un dossier, ce qu'elle fait début décembre. Depuis, plus rien. "Je suis allée les voir plusieurs fois pour savoir comment ça avançait", explique la Colombienne. "Ils m'ont dit que je devais attendre parce que le dossier n'était toujours pas traité."

ⓘ Publicité

Sauf que son titre de séjour est expiré depuis le 20 novembre 2022. Aura Cuervo dépose alors une demande de récépissé. "La réponse qu'on m'a donnée, c'est : 'on n'a pas de récépissé pour le moment'. Je leur ai demandé ce que je pouvais faire, ils m'ont répondu qu'ils ne savaient pas et qu'il fallait que j'attende que la préfecture m'envoie une lettre." La Colombienne ne reçoit de toute façon plus les courriers des autorités depuis un changement d'adresse, impossible à enregistrer à l'accueil du bureau de l'admission au séjour.

À lire aussi ENQUÊTE - Le scandale humain, politique et juridique de la dématérialisation des titres de séjour

"Des gens pleurent en sortant de la préfecture"

Son fils, Juan, a vécu exactement la même situation , en janvier 2021. "Quand ça m'est arrivé, j'ai relativisé en me disant que c'était à cause de la crise sanitaire", explique le Colombien de 38 ans. "On savait bien qu'on ne pouvait pas être en contact avec les gens et qu'ils ne mettaient pas en place de rendez-vous physiques. Mais aujourd'hui, pourquoi ils ne laissent toujours pas les gens avoir un rendez-vous ?"

Aura Cuervo a l'impression que le problème est systémique. "Beaucoup de gens sortent de la préfecture en pleurant", raconte-t-elle. "Ce sont des personnes avec des enfants, qui ont perdu leur travail, qui ne touchent plus les allocations de la Caf... Ils perdent tout !" La Colombienne elle-même n'arrive plus à vivre normalement*. "Je ne dors pas bien, je suis très stressée"*, confie-t-elle, la voix vacillante. "Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse, est-ce que je vais devoir retourner dans mon pays ? Je ne peux pas ! J'ai 67 ans, j'ai fait ma vie ici. Là-bas, je n'ai rien..."

À lire aussi Elle attend trop longtemps son titre de séjour salarié, une ingénieure perd son emploi en CDI à Marseille

Dossier incomplet

Elle a surtout l'impression d'être "abandonnée" par l'État français après deux décennies de citoyenneté exemplaire. "J'ai déclaré tous mes impôts, tout est en règle", assure Aura Cuervo. "Mais maintenant, j'ai peur de sortir. Si des policiers me demandent mes papiers, qu'est-ce que je dois dire ? Est-ce que je vais aller en prison ? Je ne sais pas, puisque désormais je suis une 'sans-papiers'. Je ne supporte pas de rester comme ça." La Colombienne n'exclut pas de solliciter un avocat, si la réponse de la préfecture tarde trop.

Sollicitée, la préfecture de la Moselle assure que le dossier envoyé par Aura Cuervo le 4 août 2022 était "incomplet". Elle confirme avoir réceptionné un nouveau dossier le 2 décembre, mais indique qu'il est toujours "en cours d'instruction".