"C'est invivable" : A Bihorel, le calvaire des habitants d'un immeuble privés d'ascenseurs

A Bihorel, des ascenseurs font vivre l'enfer à des habitants. Dans les bâtiments Nivernais et Orléanais, rue Blaise Pascal, les pannes s'enchainent. Dans le hall d'un des deux immeubles, Sabine s'impatiente. Elle vient livrer un nouveau réfrigérateur à sa mère qui habite au 9ème étage.

Face à l'ascenseur, elle ne peut que constater une nouvelle panne. "C'est tous les deux jours, s'agace Sabine. Dans ce bâtiment, il n'y a que des personnes âgées donc les personnes d'un certain âge montent, s'installent au 1er étage, font une pause, montent au 2ème, s'installent à nouveau puis remontent. Nous, on va essayer d'amener le réfrigérateur car c'est indispensable. On a encore des meubles à monter mais on va faire en fonction de l'ascenseur. C'est invivable."

Dans le hall de l'immeuble, de nombreux habitants sont très impactés par les pannes à répétition. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

Un ascenseur changé en 2019

Dans cet immeuble de dix étages, les habitants sont très souvent invités à prendre les escaliers. L'ascenseur a pourtant été changé en 2019. C'est le début des problèmes estime Annick qui habite au 5ème étage : " Depuis qu'ils nous les ont changé ils tombent sans arrêt en panne. Je fais les courses une fois par semaine pour ma mère qui est dépendante. Là, je ne vais pas pouvoir les faire. Soit on continue à accepter ça, soit on part. C'est ce que je vais faire."

"Tout le monde s'en fout littéralement"

D'autres habitants croisés dans l'immeuble disent eux aussi songer à quitter leur appartement car malgré le passage des techniciens, les problèmes persistent. " Que ce soit par le bailleur ou Otis, tout le monde s'en fout littéralement, regrette Thierry qui habite l'immeuble depuis 45 ans. On n'est pas écouté du tout, ça on peut le dire."

Contacté, le bailleur Logéo n'a pas répondu à nos questions.