"C'est invivable" : des riverains dénoncent les excès de vitesse avenue de l'Hippodrome à Amiens

À Amiens, des riverains dénoncent les vitesses excessives avenue de l'Hippodrome. Cette voie très passante qui relie le centre-ville à l'autoroute est limitée à 50 km/h mais d'après les habitants du quartier, les automobilistes roulent régulièrement entre 70 et 80 km/h. Des comportements dangereux à l'origine de nombreux accidents selon eux.

"Comme c'est une ligne droite, personne ne freine" - Keven, habitant de l'avenue de l'Hippodrome

Jean-Pierre, un riverain de l'avenue de l'Hippodrome, vit un enfer. Tous les jours, sa maison tremble : "C'est impressionnant quand les bus et les camions passent, c'est invivable." Keven, le voisin d'à côté, montre le terre-plein qui sépare la chaussée devant chez lui : "Ce n'est pas sa taille d'origine, il fait un mètre de plus normalement." Il assure que la bande de béton est "grignotée à cause des voitures qui la percutent".

Des accidents qui, pour lui, n'auraient pas lieu si les limitations de vitesse étaient respectées. "Comme c'est une ligne droite, personne ne freine et personne ne fait attention au passage piétons, affirme-t-il. Ça m'arrive régulièrement de rentrer chez moi le soir et de voir des morceaux de verre au sol, des bouts de plastiques et des enjoliveurs..."

Les riverains excédés par l'inaction de la mairie

Keven montre aussi le passage piéton et les deux arrêts de bus situés à deux pas, régulièrement empruntés par des lycéens et collégiens. Il craint pour leur sécurité. "On a contacté les élus de la mairie et de la métropole mais personne ne bouge, fustige-t-il. On nous répond que l’avenue étant l’un des principaux axes d’entrée de la ville, ce n'est pas possible, ils privilégient la circulation au mépris de la sécurité des gens."

De nombreux lycéens et collégiens empruntent l'avenue de l'Hippodrome au quotidien. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Lui suggère par exemple de limiter la vitesse à 30 km/h ou d'installer un passage piéton surélevé. "On ne fait pas partie des services de la Ville donc ils ont peut-être plus de solutions à nous proposer, nous ce qu'on attend concrètement, c'est au moins un début de dialogue."

La municipalité d'Amiens assure de son côté que des études "relativement récentes" ont été réalisée par ses services et que "les conducteurs ne circulent pas particulièrement vite sur cette avenue". Beaucoup rouleraient même en-dessous de 50 km/h. La Ville affirme également qu'elle n'a pas eu vent des nombreux accidents dont se plaignent les habitants, la Direction départementale des territoires et de la mer non plus.

Par ailleurs, les riverains soutiennent que les vibrations liées à la circulation provoquent des fissures dans leurs logements. Dans ce cas, c'est au particulier de faire appel à un expert explique la mairie. Si le lien est établi, "Nous prendrons nos responsabilités", indique l'adjointe déléguée à l'Urbanisme, Annie Verrier.