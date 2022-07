"C'est invivable": la vague de chaleur difficile à vivre pour les SDF de Rouen

Une salade de pâtes fraiches et des bouteilles d'eau, plus que d'habitude. Pour l'une de ses deux maraudes hebdomadaires, l'association Asar s'adapte à la vague de chaleur. "On essaye d'avoir des repas froids pour qu'ils puissent manger frais, explique Johnny, bénévole de l'association depuis 5 ans. On distribue aussi beaucoup de bouteilles d'eau. On leur conseille aussi d'aller dans des parcs où c'est ombragé pour éviter une surchauffe."

"C'est brutal, on a pas l'habitude"

Cette aide est forcément bienvenue pour Elodie qui dort près de la gare mais c'est loin de suffire : "Moi je dors dans une tente donc à 9h30 on est levée parce qu'il fait 50° dans la tente, explique Elodie. On essaye de trouver de l'eau mais les fontaines ne fonctionnent pas toute. C'est brutal, on n'a pas l'habitude, on est tout le temps dehors et même à l'ombre c'est insupportable."

"On se met un maximum à l'ombre et dès qu'on a un peu d'argent on achète un maximum de trucs frais et d'eau pour essayer de pas faire un malaise."

Un constat partagé par Paolino. Pour tenter de se mettre à l'abri du soleil, il s'est installé sous une petite alcôve de la rue du Gros horloge. Mais là encore, c'est loin d'être suffisant. "Des fois, il fait super chaud c'est invivable. Quand je fais la manche, je suis en plein soleil et je suis vraiment en train de mourir du coup ce que je le vis un peu mal."

L'association rouennaise Asar effectue deux maraudes par semaine. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

Aussi difficile qu'en hiver

"Il y a très peu de décès en période de froid par contre en période de chaud, il y a énormément de cas de déshydratations, note Edwige Mauput, vice-présidente de l'association Asar. Ce qui nous fais le plus peur c'est le froid bizarrement et en fin de compte ce qui est le plus dangereux c'est la chaleur."

Durant cette période, les bénévoles de l'association redoublent donc d'attention pour repérer les bénéficiaires en difficulté.