Six jeunes âgés de 12 à 14 ans ont intégré la nouvelle section Jeunes Sapeurs-Pompiers qui a ouvert ce samedi à Villedieu-sur-Indre. Le début, pour eux, d'un cursus de 4 ans au bout desquels ils tenteront de décrocher le brevet national de jeune sapeur-pompier.

"C'est l'école de la vie" : six jeunes rejoignent les Jeunes Sapeurs Pompiers à Villedieu-sur-Indre

Ils sont six à avoir reçu l'insigne de "Jeunes Sapeurs-Pompiers", ce samedi, dans la nouvelle section "Jeunes Sapeurs-Pompiers" qui vient d'ouvrir à Villedieu-sur-Indre. Pendant 4 ans, ils vont être formés aux gestes de premiers secours, dans le but de présenter le brevet national de jeune sapeur-pompier, ce qui leur permettra de devenir pompier volontaire.

Christian Lacote, président de l'UD des Sapeurs-Pompiers de l'Indre, remet l'insigne des Jeunes Sapeurs-Pompiers © Radio France - Elodie Rabelle

Tous sont bien en rang, en uniforme, casque de pompiers accroché à la ceinture. Le moment est solennel. Parmi ces nouveaux "Jeunes Sapeurs-Pompiers", certains ont déjà ça dans le sang : "Mon parrain est pompier", sourit Louane, du haut de ses 12 ans, Gabin qui a 14 ans renchérit : "Et moi, mon père, il est pompier à Vierzon !"

Evidemment, les parents sont présents, munis de leur appareil photo pour immortaliser l'instant : "Je suis si fière !", sourit Laëtitia, maman de Théo qui reçoit son insigne des mains de Christian Lacote, président de l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l'Indre.

Un savoir-faire et un savoir-être

Ce samedi 5 septembre 2020, c'est un peu le premier jour du reste de leur vie. Ces six jeunes indriens s'engagent pour 4 ans de formation, "l'école de la vie" estime Régis Blanchet, vice-président du conseil départemental de l'Indre.

En effet, chez les "Jeunes Sapeurs-Pompiers", l'accent est mis sur les valeurs de "solidarité, de respect et de citoyenneté", insiste l'élu.

Côté pratique, le programme est chargé à en croire l'un des formateurs, Geoffrey : "on va les former aux gestes de premiers secours, aux gestes lors des incendies et à toutes sortes d'interventions", énumère ce pompier professionnel, lui aussi passé par une section "Jeunes Sapeurs-Pompiers".

L'objectif, c'est de rendre ces jeunes adolescents opérationnels, d'autant que "les appels aux pompiers se multiplient" selon Christian Lacote, qui espère bien voir ce sang neuf intégrer la grande famille des pompiers car "c'est un vivier de recrutement, un tiers des pompiers professionnels vient des 'Jeunes Sapeurs-Pompiers'. "

Les vocations se font rares

Plusieurs formateurs déplorent la difficulté de recruter de nouveaux pompiers car "les agressions deviennent courantes". Dernier exemple, jeudi dernier, deux pompiers indriens ont été agressés en pleine intervention.