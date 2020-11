"C'est la déprime totale", une sexagénaire de Thionville sans chauffage ni eau chaude depuis un mois

L'hiver est là. Il fait froid et votre radiateur est sans doute très précieux. Imaginez alors, si nous n'aviez aucun chauffage, et pas d'eau chaude. C'est le quotidien de Christine, une sexagénaire de Thionville. Voilà un mois que sa chaudière ne fonctionne plus ; et depuis son dossier auprès son bailleur Batigère est en attente de traitement.

Un dossier en stand-by

Batigère, premier bailleur social en Moselle, a pris connaissance de la situation de Christine il y a un peu plus de deux semaines. Une société de dépannage est intervenue plusieurs fois dans l'appartement de la retraitée. Malheureusement, les manoeuvres sont restées inefficaces jusqu'ici.

"A chaque fois, le réparateur me dit que le problème est réglé, puis 15 minutes après son départ, ma chaudière retombe en panne, c'est sans fin".

L'exaspération de Christine confine au désespoir "je suis en déprime totale", confie-t-elle.

Un appartement glacial

Sans chaudière, impossible pour Christine d'allumer son radiateur : "J'ai plusieurs pulls, le matin quand je me réveille, je suis gelée", raconte-t-elle.

Une situation qui met en péril sa santé, avec le froid, elle est tombée malade, une bronchite selon son médecin, elle énumère ses symptômes : "j'ai mal à la gorge, je tousse, j'éternue, c'est toute la journée comme ça, je ne l'accepte plus".

Et qui dit plus de chaudière, dit plus d'eau chaude non plus. Voilà un mois que Christine ne peut plus prendre de douche, "je me lave au gant de toilette, je fais bouillir de l'eau... mais je n'en peux plus de ne pas pouvoir prendre soin de moi. Pour le linge, c'est pareil, je ne peux rien faire, ça ne chauffe pas, il ne peut pas sécher à cause du froid !"

Batigère renvoie au constructeur

La seule solution serait de changer cette chaudière vraisemblablement défectueuse. Mais pour cela, Batigère renvoie la responsabilité au constructeur, basé en région parisienne. Selon le bailleur, l'entreprise doit se mettre en lien avec la société de dépannage pour intervenir dans le logement de Christine.