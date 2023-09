"C'est la douche froide" : une semaine après la rentrée, ces écoles où ça ne se passe pas forcément bien

Camille lance un défi. "J'invite tous ceux qui le souhaitent à venir voir ce que c'est une rentrée en maternelle quand il y a 24 élèves dans la classe, qui font leurs premiers pas à l'école, mais alors quand on en rajoute quatre de plus... je vous laisse imaginer. En plus on les change de salle, de professeur...", souffle la maman d'une petite fille en grande-section au Pré-gentil de Rosny-sous-bois. Dans cet établissement, comme dans celui un peu plus loin du groupe scolaire Raspail, une classe a été fermée en cette rentrée. Dans un communiqué, les parents de l'école du Pré-gentil annoncent une mobilisation lundi 11 septembre à 8h devant l'école.

En Seine-Saint-Denis, le syndicat de professeurs SNUipp 93 a recensé 30 fermetures de classes sur 850 écoles du premier degré. Le syndicat lui-même concède que "c'est correct", et compréhensible par la baisse démographique. Même son de cloche du côté de l'Académie de Paris. Le Rectorat communique à France Bleu le nombre de 181 fermetures de classes dans sa zone. La raison ? "La déprise démographique."

"On a pas lâché"

À Chatillon, dans les Hauts-de-Seine, les professeurs, les parents d'élèves et la mairie se sont mobilisés contre la fermeture de cinq classes. Antoine Jouenne n'est pas peu fier d'annoncer que sa commune a sauvé deux classes sur cinq. L'adjoint à l'éducation explique que les élus et élues de Châtillon ont voté en Conseil municipal une demande contre ces fermetures au rectorat. "Ce sont aussi des dizaines de mails au directeur académique et parfois jusqu'au ministre de l'Éducation nationale", poursuit l'élu.

Des courriers, les syndicats et enseignants en font en cette rentrée pour alerter sur le manque de personnel dans les écoles : de CPE, d'AESH - ces aides aux enfants handicapés - et bien sûr de professeurs. Dans les Hauts-de-Seine, Léa Bizeray du SNUipp 92 affirme qu'il manque 49 professeurs à temps plein dans le premier degré.

Ces dysfonctionnements ont poussé Claire-Marie Mourgues, enseignante en lettres classiques (français/latin) dans un collège à Noisy-le-sec, à se mettre en grève avec ses collègues "pour mise en danger du personnel, étant donné que l'encadrement est insuffisant." Elle explique : "Sur la partie enseignement, tout va bien, mais sur tout ce qu'il y a à côté, c'est catastrophique. On ne peut pas exercer notre métier quand on sait que la vie scolaire n'a pas les moyens de gérer les absences, de faire le relai avec les parents. La direction change constamment, ce n'est pas stable. Le ministère a fait sa rentrée sur des polémiques qui ne sont pas fondamentales. Je suis dans un état d'esprit combatif, mais si on n'est pas écouté, j'ai peur que mon envie d'enseigner s'amoindrisse et que je quitte l'Éducation nationale."