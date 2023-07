C'est la fin de l'impression automatique des tickets de caisse, à partir du 1er août

Cela devait être en janvier, puis en mars, et c'est finalement ce premier août que la mesure entre en vigueur : c'est la fin de l'impression automatique des tickets de caisse. Il faudra désormais demander expressément l'impression du ticket, ou un envoi dématérialisé, par SMS. Une mesure de la loi « anti-gaspillage et économie circulaire », votée en 2020, et repoussée à cause de l'inflation.

12,5 milliards de tickets de caisse chaque année

Aujourd’hui, 12,5 milliards de tickets de caisse sont imprimés chaque année en France. Certains sont très petits et donc difficiles « à collecter et à recycler ». Ces 12 milliards de tickets ce sont 150 000 tonnes de papier et 18 milliards de litres d’eau consommés, selon Bercy.

Un repère pour gérer son budget

Mais ils restent un outil très important, notamment pour les consommateurs, vigilants lorsqu'ils font leurs courses, pour gérer leur budget. Si c'est votre cas, pas de panique, c'est la fin de l'impression automatique mais il sera toujours possible de demander son ticket à la caisse et de l'obtenir en version papier ou bien en version numérique, sur votre téléphone.

"Je le vérifie à chaque fois, une fois rentrée à la maison" témoigne Janine. Pour gérer son petit budget, elle doit suivre les fluctuations des prix. C'est l'inflation qui a déjà repoussé la mesure par deux fois. Le ticket dématérialisé, très peu pour cette dame âgée, "nous on est âgés, il nous faut le papier, j'espère que je vais bien penser à demander à l'imprimer, à chaque fois... on va s'habituer" sourit-elle en glissant le ticket du jour dans son sac de courses. Mais ce n'est pas qu'un outil pour les personnes âgées, Emeline pousse son caddie et étudie, elle aussi, son ticket "je vérifie toujours que les promos ont bien été appliquées, qu'il n'y a pas de prix trop élevé, que les produits que j'achète d'habitude n'ont pas augmenté..."

Déjà des tickets dématérialisés pour les habitués de certains hypermarchés

Marie Jo, elle, ne va pas être trop perdue : "je refuse déjà les tickets parce qu'ils vont directement sur mon application, sur mon compte client. Je les vérifie bien, mais sur l'application. C'est très bien comme ça !"

Ils restent systématiques dans certains endroits

Il disparait de beaucoup de magasins mais on le rappelle vous pourrez le demander et vous aurez toujours automatiquement un ticket dans certains endroits au restaurant, à l’hôtel, pour les produits sous garantie, les opérations annulées ou encore quand vous allez chez le coiffeur, le garagiste et autres prestations de services au dessus de 25 euros.