"C'est la fin des ripeurs" pour ramasser les poubelles en Dordogne annonce le SMD3

Dordogne, France

La quantité de déchets que vous jetez va bientôt être mesurée en Dordogne. Le SMD3, le syndicat mixte des déchets de Dordogne qui gère les déchets, met en place la redevance incitative à partir de 2021. L'objectif est de réduire le nombre de déchets mais aussi de faire des économies.

Le SMD3 souhaite également modifier le mode de ramassage des déchets. Sur France Bleu Périgord, Sylvain Marty, le président du SMD3 annonce ce mercredi 20 novembre la fin des éboueurs : "c'est un métier qui va disparaître et on travaille au reclassement des agents sur d'autres métiers". Les emplois ne seront pas supprimés mais redéployés sur d'autres secteurs de la gestion des déchets.

24 passages par an pour un couple, 72 pour une famille

A partir de 2021 pour certains Périgourdins, et pour tous en 2023, les sacs poubelles noirs devront être déposés dans des points de collecte. Une puce électronique sera installée dans la poubelle noire et vous aurez droit à un certain nombre de passage en fonction de la composition de votre foyer. Par exemple, pour un couple ou une personne seule, le foyer aura droit à 24 passage par an. Le nombre de passage monte à 72 pour une famille nombreuse.

Près de 10% des Français sont déjà passés à la redevance incitative, Sylvain Marty

Sur France Bleu Périgord, de nombreux auditeurs s'inquiètent de ce passage à la redevance incitative. Certains craignent la multiplication des décharges sauvages. Selon Sylvain Marty, la mise en place de la redevance incitative n'augmente pas le nombre de dépôt sauvage. Le SMD3 s'appuie sur les retours d'expérience des autres communes qui l'ont déjà instaurée.