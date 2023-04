"C'est la fin des tours à Paris" avec le nouveau plan local d'urbanisme imaginé par la gauche

SERGE ATTAL / ONLY FRANCE

Les écologistes parisiens ont réussi à convaincre les communistes et les socialistes emmenés par la maire Anne Hidalgo. Ils ont annoncé vendredi 7 avril avoir trouvé un compromis sur le futur plan local d'urbanisme (PLU), celui qui va instaurer les règles immobilières dans la capitale de 2024 jusqu'en 2040.

La majorité doit encore valider cet accord lors du vote du texte en juin prochain lors du conseil municipal.

37 mètres maximum

"On prend le chemin d'un accord", s'est félicité à nos confrères de l'AFP Emmanuel Grégoire. C'est un gros dossier Premier adjoint à la maire de Paris en charge de l’Urbanisme, de l’Architecture, du Grand Paris, puisque le PLU va avoir autorité sur les permis de construire et sur l'aménagement de la capitale, pour au moins une décennie.

Ce nouveau PLU doit (s'il est voté en juin) être instauré en 2024. Il remplacera un texte vieux de 2006. Ca fait depuis deux que les différents groupes de gauche au Conseil de Paris négocient sur le sujet. En mars dernier, les écologistes regrettaient "des blocages" à propos de "tours de 50 mètres" et d'un nouveau projet "d'immeuble-pont" au-dessus du périphérique.

Les Verts ont eu gain de cause : "C'est la fin des tours à Paris", s'est réjoui auprès de l'AFP Émile Meunier, le négociateur des écologistes, avec un "retour au plafond historique de 1977", soit une limitation à 37 mètres de hauteur des futurs bâtiments de Bruneseau (13e arrondissement de Paris) et Bercy-Charenton (12e arrondissement de Paris). Ce sont les deux dernières zones à aménager de la capitale.

Fini aussi ce projet de constructions à proximité immédiate du périphérique, "le PLU n'autorisera plus d'immeuble-pont", a confirmé Emmanuel Grégoire. En revanche, le permis d'aménager porte de Montreuil, a été sorti des négociations. Emmanuel Grégoire assure que le projet pourra se faire "en supprimant l'immeuble pont".

Moins construire et préempter

Autre mesure phare de ce PLU nouvelle formule, l'abaissement de 250 à 150 m² du seuil des parcelles, avec une obligation progressive (de 30 à 65 %) de pleine terre au sol.

Les écologistes, qui veulent une capitale adaptée "à la crise climatique", ont inscrit dans ce PLU l'aménagement de 300 hectares d'espaces verts supplémentaires d'ici à 2040. "C'est un PLU où on ne pourra quasiment plus construire", a résumé Émile Meunier, qui affirme aussi "qu'il n'y aura plus de nouvelle construction en béton". Les promoteurs vont être amenés "à utiliser d'autres matériaux que le béton, ou à faire la démonstration qu'il n'y a pas d'alternative", précise Emmanuel Grégoire.

Pour atteindre l'objectif de 40 % de logement public fixé par cette même majorité de gauche au Conseil de Paris, une solution : la préemption, avec un budget annuel doublé (200 à 400 millions d'euros) pour racheter du foncier. On a trouvé "620 nouveaux emplacements" de bâti existant qui pourront être transformés en logement social, indique Nicolas Bonnet-Oulaldj, conseiller de Paris ("Paris en Commun-Écologie pour Paris").

Un "cercle vicieux" pour l'opposition LR

Les écologistes rappellent aussi que dans ce nouveau PLU, toute construction de plus de 500 m² devra intégrer "30 à 50% de logements sociaux".

C'est un "cercle vicieux" pour l'élue d'opposition Valérie Montandon. La conseillère (Républicains, Centristes et Indépendants) critique l'obligation d'inclure au moins 10 % de logements sociaux à chaque réhabilitation lourde de bureaux. Selon elle, ça incitera le secteur tertiaire "au statu quo et pas du tout à la rénovation".

