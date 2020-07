"La fin du Trou Normand des télécommunications !" : au Gast dans le Calvados, on fête l'arrivée de la 4G

La fin d'une époque et le début d'une autre dans le bocage virois. La petite commune du Gast est désormais reliée au reste du monde grâce à la 4G. Un pylône multi-opérateurs a été inauguré ce lundi. C'est le premier du genre dans le Calvados. A terme, il y en aura 25 grâce au contrat passé entre l'Etat et les opérateurs de téléphonie mobile.

La fin d'une zone blanche où "recevoir un SMS relevait du miracle"

Dans ce petit village situé à la lisière de la Manche, une date reste gravée dans toutes les mémoires. Celle du 23 décembre 2019. Ce jour là le pylône a été mis en test. Les habitants du Gast vivent une expérience inédite. "On a reçu un premier SMS, sourit Reine Eude, je pense qu'on l'a tous gardé !" Maire de la commune de 2014 à 2020, elle a porté ce long combat. "Imaginez qu'on n'arrivait même pas à recevoir de SMS ! Alors que tout le monde aujourd'hui, les administrations, les banques, ne fonctionnent que comme ça. On ne pouvait non seulement pas en recevoir, mais pas y répondre non plus".

Inauguration en grande pompe du premier site 4G multi-opérateurs dans le Calvados. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Le pylône a fonctionné en test pendant six mois. "Le temps de vérifier que le signal était bien stabilisé, explique Michel Combot, directeur général de ma fédération française des Télécoms. Et ce lundi 6 juillet 2020, c'est le grand jour au Gast : l'inauguration en grande pompe de l'équipement. Un pylône multi-opérateurs, c'est-à-dire mutualisé entre les quatre opérateurs (Bouygues Télécom, Free, Orange et SFR). "Ça réduit les coûts et ça a permis d'aller plus vite" poursuit Michel Combot.

Martine et Martine, les copines du Gast, fêtent l'arrivée de la 4G dans la commune. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

A la salle des fêtes on boit un verre pour fêter ça. "Plus besoin de faire des kms pour trouver du réseau" se réjouit Martine, agricultrice. Sa copine, qui s'appelle aussi Martine confie qu'elle a pris des cours d'informatique. "Pour être opérationnelle et savoir me servir de tout !" Après avoir attendu cette 4G si longtemps, on ne va pas se priver.

La 4G pourrait attirer de nouveaux habitants

"L'immobilier frémit, constate Georges Ravenel, le maire de la commune nouvelle de Noues de Sienne dont fait partie le Gast, on sait qu'après le confinement des gens veulent venir vivre à la campagne, la question du réseau, d'internet et de la 4G, c'est clairement décisif pour faire un choix." Et pendant la crise du Covid, "on a pu télétravailler au Gast, c'était encore inespéré il y a un an" renchérit Reine Eude.

"C'est la fin du Trou Normand des télécommunications !" Copier

"On capte partout, c'est génial !" s'enthousiasme Chloé, lycéenne de 17 ans. A tel point que Jean-Luc son papa se demande s'il ne va désormais pas falloir batailler pour le droit à la déconnexion de sa fille. "Le jour, la nuit, les SMS, les réseaux sociaux ça n'arrête pas !" De nouvelles problématiques qu'on ne connaissait pas ici au Gast, mais qu'on savoure "parce que ça fait tellement de bien de se sentir enfin comme tout le monde".

Chloé, jeune lycéenne de 17 ans, et ses parents ne cachent pas leur enthousiasme concernant l'arrivée de la 4G au Gast. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Le prochain pylône sera inauguré à Mouline dans la Plaine au sud de Caen dans 15 jours.