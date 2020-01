C'est la folie farcidures dans le Pays de Tulle

L'emblématique spécialité culinaire du pays de Tulle connait un succès phénoménal depuis ces dernières années. Les farcidures, ces grosses boulettes de pommes de terre râpées et farcies au lard, servies avec le petit salé et l'andouille, sont partout en hiver.

Tulle, France

A Tulle surtout il est impossible de les rater. Les farcidures sont sur les étals des marchés, dans des grandes surfaces, chez des bouchers. Et dans les restaurants bien sûr. "Chez Gus et Olga" est une référence en la matière. Les farcidures y sont au menu tous les vendredis durant l'automne et l'hiver. Et chaque vendredi ce sont 1200 boulettes que Gus prépare pour servir environ 150 couverts à table plus autant de portions à emporter. "Le vendredi soir il n'y en a plus" précise Gus tout en surveillant les 7 énormes faitouts dans lesquels ses farcidures cuisent à petit bouillon.

Entre 280 et 300 kilos de pommes de terre

Et ce n'est pas tout. Gus préparent également des farcidures le reste de la semaine pour livrer des boucheries, des grandes surfaces. Il en fait certains weekends pour des repas d'associations et autres. En moyenne il concocte ainsi 2500 farcidures par semaine, et autant pour tant de petits salés et d'andouilles. "Ça fait entre 280 et 300 kilos de pommes de terre" précise-t-il. Et c'est toujours plus, reconnaît le chef. "On ne comprend pas pourquoi, d'un seul coup, c'est reparti à fond".

Une râpe à farcidures dans un hôtel 5 étoiles

Le plus flagrant de ce retour en grâce des farcidures c'est leur retour sur les tables familiales. Preuve en est la vente des râpes spéciales dont la fabrication avait périclité. La droguerie Neige de Tulle en a relancé la fabrication il y a 2 ans. "Depuis le départ on en a vendues près de 1000" précise Samson Bourdarias, le co-gérant. Et il s'en vend toujours 4 ou 5 toutes les semaines. Les clients sont certes majoritairement des Corréziens. Mais pas seulement. La droguerie tulliste en a même expédiée une au grand hôtel Bristol à Paris