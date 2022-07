"C'est la folie", les touristes affluent au camping Bois Pastel de Cancale

À la question de savoir si l'été se passe bien au camping Bois Pastel de Cancale, les gérants vous répondront forcément "oui" avec un immense sourire. Les 240 emplacements sont tous occupés depuis le milieu de mois de juillet. "C'est la folie", confie Emeline Hilaire à la réception. Ce samedi d'arrivées de touristes marque une nouvelle étape de cette saison estivale radieuse pour l'établissement. "Nous faisons actuellement un mois de juillet exceptionnel en terme de nuitées. On a jamais vu ça. C'est plus que toutes les autres années", détaille la gérante. La demande est telle que les établissements se sont ont créé un groupe sur la messagerie WhatsApp afin de pouvoir dispatcher les touristes qui arriveraient sans réservation.

L'attente était longue pour ces Belges : "les bouchons et les péages n'étaient pas agréables mais bon les voisins sont gentils". En face, c'est un couple des Pays de la Loire qui sont garé leur caravane : "télévision, cuisine, lit et clim ont est bien équipé pour ces trois semaines". Un va-et-vient de touristes sous le regard de Claire, la doyenne du camping, une habitante de Maen Roch en Ille-et-Vilaine. "J'aime bien cette ambiance. Il y a de la vie ici et surtout de l'air. On se repose", raconte-t-elle.