C'est la journée mondiale de lutte contre le Sida ce samedi

Rouen, France

A l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le Sida, Médecins du Monde (MdM) et les Centres gratuits d'informations et de dépistage (Cegidd) ont organisé ce jeudi une journée de prévention. L'objectif ? Aller à la rencontre des passants et les informer sur les différentes maladies sexuellement transmissibles (MST), non loin du siège de Médecins du Monde à Rouen.

Une association au contact de la population

Les bénévoles de MdM portent des vestes blanches aux couleurs de leur associations et délivrent des tracts aux passants : _"Tests de dépistages gratuits toute la journée"__,_c'est le message.

Cécilia est salariée. Elle est chargé de prévention chez MdM. Elle déambule sur la place Saint Sever avec son jeu. Elle invite les passants à choisir une étiquette représentant une Maladie Sexuellement Transmissible (MST). "Avec eux, on évoque les manières de se protéger, les symptômes etc..." précise t-elle. Une action nécessaire pour elle : "Les idées reçues sont nombreuses notamment sur le VIH, les gens pensent encore que ça peut s'attraper aux toilettes". Une activité qui permet d'engager la discussion avec les passants. Certaines personnes en profitent pour tendre l'oreille.

Cécilia déambule avec son petit jeu sur la place Saint-Sever © Radio France - Flavien Groyer

Après son petit jeu, Cécilia encourage les personnes à aller se faire dépister soit grâce à une prise de sang soit grâce au TROD (Test Rapide d’Orientation Diagnostique). La prise de sang est fiable six semaines après la prise de risque VIH. Les résultats arrivent quelques jours plus tard.

Concernant le TROD, une goutte de sang est prélevée au bout du doigt. 30 minutes plus tard, les résultats sont disponibles. Il est totalement fiable trois mois après une prise de risque VIH. Il ne peut détecter que le VIH.

Tout savoir sur le TROD : https://www.sida-info-service.org/trod-ou-test-de-depistage-rapide/

Un dépistage plus que capital

Dépister pour soi mais aussi pour les autres. C'est le message que veut faire passer le médecin David Vautrin, médecin au CHU de Rouen : "Se faire dépister, c'est mettre fin à la chaîne de transmission car cela permet de savoir et de se protéger pour ses prochaines relations sexuelles". Diagana trouve cette journée très utile : "C'est important, même si on a rien fait de dangereux, il faut aller se faire dépister !"

Les jeunes se protègent de moins en moins selon David Vautrin : "Ils sont moins précautionneux car ils entendent qu'on vit mieux avec le VIH. On vit mieux mais c'est un traitement à vie". Ce sont surtout les jeunes de moins de 25 ans qui découvrent qu'ils sont atteints du VIH. Chaque année en France, 6000 cas de contamination au VIH sont détectés.

Cette journée organisée par Médecins du Monde et les Cegidd a permis de dépister 67 personnes, c'est 15 de plus par rapport à l'année dernière.

Où effectuer son dépistage ?

https://www.sida-info-service.org/annuaire/Centre-De-Depistage-VIH-Sida-Seine-Maritime-76

https://www.sida-info-service.org/annuaire/Centre-De-Depistage-VIH-Sida-Eure-27