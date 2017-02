C'est la récompense suprême dans la restauration : l'étoile au guide Michelin. Le palmarès 2017 sera dévoilé ce jeudi. Dans le nord Franche-Comté, trois établissements possèdent une étoile et espèrent la conserver.

A l’approche de la publication de la liste, on croise les doigts dans les cuisines des trois restaurants étoilés du nord Franche-Comté. Le Pot d'Etain à Danjoutin, le restaurant Mon Plaisir à Chamesol et le Saint Martin à Montbéliard possèdent chacun une étoile au prestigieux et réputé guide Michelin.

Comme un gamin qui attend son bulletin

L'annonce du palmarès, c'est toujours un moment particulier pour les chefs. « On attend chaque année les résultats. C’est comme un gamin qui a eu de bons résultats mais qui attend quand même son bulletin pour connaître les appréciations » confie Philippe Zeiger du Pot d'Etain à Danjoutin.

LA référence pour les chefs

Le Pot d'Etain à Danjoutin a retrouvé une étoile en 2010 deux ans après l’arrivée d’un nouveau propriétaire. « Faut pas le nier. Dès qu’un restaurant gagne une étoile, une espèce de curiosité gustative s’installe. Plein de gens qui aiment les bonnes tables suivent l’effet du guide. L'étoile au Michelin, c'est la légion d'honneur des cuisiniers » explique le chef.

30 à 40% clients supplémentaires au Saint Martin

A Montbéliard, le restaurant le Saint Martin a lui aussi une étoile au Michelin Il garde un souvenir ému de l’année 2008 ou son établissement a reçu la distinction. « C’est un employé qui m’avait téléphoné pour me l’annoncer. Je me souvent de ce sentiment grisant ou tout le monde vous félicite. Les amis, les collègues et même les grands noms de la restauration vous envoient un message, un mail. Et là, vous avez quand même la petite larme à l’œil » avoue le propriétaire montbéliardais.

Olivier Prévost-Carme du St Martin à Montbéliard a décroché son étoile au Michelin en 2008 Partager le son sur : Copier

Olivier Prévost- Carme a très vite ressenti les effets sur son chiffre d’affaire. « Dans l'année qui a suivi et sans rien changer, notre restaurant a gagné entre 30 et 40% de clients supplémentaire » explique le chef de l’établissement situé en cœur de ville. Il lui arrive encore aujourd’hui de refuser du monde.

Des inspecteurs pas si discrets que ça ?

Les inspecteurs de la bible rouge de la restauration passent environ une fois par an dans les établissements. Certains s’annoncent, d’autres pas. Parfois, le chef du Pot d’Etain les repère assez vite grâce aux questions très orientées qu'ils posent. « D’où vient la poularde, où le chef a-t-il déjà travaillé ? De quel cépage provient ce vin ? Bref, le genre de questions qui peuvent vous mettre la puce à l’oreille » explique Philippe Zeiger.

En Franche-Comté, un seul restaurant détient deux étoiles : la maison Jeunet à Arbois dans le Jura. Elle espère les conserver malgré le changement récent de propriétaire. Verdict ce jeudi vers 11h…