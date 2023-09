"C'est la pire des situations" : témoignages d'étudiants montpelliérains précaires

Dans une tribune publiée au journal Le Monde ce mardi, 14 présidents d'université demandent une "allocation d'étude pour tous les étudiants." Ils rappellent à quel point le contexte économique est défavorable, et selon eux, ni les bourses, ni les aides débloquées fin 2022 par le gouvernement ne sont suffisantes.

Selon une récente étude de l'IFOP, près d'un étudiant sur deux a déjà supprimé un repas à cause de l'inflation. C'est le cas d'Enzo, un étudiant en situation de grande précarité. Malgré sa bourse et son petit boulot, ce jeune qui étudie à l'université Paul Valéry de Montpellier, n'arrive pas à manger à sa faim. Une situation qui dure depuis qu'il a commencé ses études en septembre de l'an dernier. "Je mange un seul vrai repas par jour. Pour le reste, j'essaye d'avoir du pain et un peu de fromage pour me caler, parce que je n'ai pas de quoi avoir un vrai repas le soir."

Un impact sur la scolarité et sur le moral

Une situation qui pèse lourdement sur le moral de l'étudiant :"c'est la pire des situations que j'ai connu pour l'instant. Finalement j'aimais bien habiter chez maman, au moins j'étais sûr d'avoir tout ce qu'il me fallait pour le fonctionnement de mon corps."

Comme beaucoup d'autres jeunes, Enzo a donc un job étudiant, il travaille au CROUS (centre régional des œuvres universitaires et scolaires), mais cela a un impact sur sa scolarité. "L'année dernière quand je travaillais, je n'avais pas le temps de bosser mes cours, et très vite j'ai vu une différence dans la classe avec les autres élèves. Je me sentais mal d'être en décalage par rapport aux autres."

Lilou est étudiante en anthropologie, elle aussi reconnaît que sa précarité a un impact. "C'est vrai que ça occupe beaucoup d'espace dans ma tête...Parfois je réalise que je ne suis pas sûre de pouvoir finir facilement le mois. Il y a cette crainte aussi de ne pas pouvoir manger à sa faim, de devoir se priver." Selon l'étude IFOP, les renoncements des français ne concernent pas uniquement le secteur de l'alimentaire, presque la quasi-totalités des dépenses sont impactées (habillement, loisirs, hygiène, cosmétique etc.)