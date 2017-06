C'est la plus petite balise de détresse au monde!

Cette balise 100% bretonne a été conçue par l'entreprise Syrlinks, près de Rennes. Elle est destinée aux plaisanciers comme aux pêcheurs professionnels. Si le marin tombe à la mer, elle émet un signal d'alerte aux bateaux tout autour.

La plupart des balises de détresse sont peu utilisées par les plaisanciers car elles sont chères et volumineuses. L' entreprise Syrlinks en a conçu une pour le grand public, sous la marque Simy. Sa balise se glisse dans tous les gilets de sauvetage. Elle est plus petite qu'un téléphone portable et ne pèse que 95g. Une fois insérée dans le gilet, elle se fait rapidement oubliée. D'autant plus, que ses piles ont une durée de vie de sept ans. Et côté prix, elle est abordable. Elle coûte 199 euros.

La balise plus petite qu'un téléphone portable © Radio France - Brigitte Hug

Si vous tombez à l'eau, lors du gonflement du gilet, la balise se déclenche automatiquement. Un signal d'alerte est envoyé aux bateaux qui se trouvent dans un rayon de 5 à 10 miles, via le réseau AIS. Il indique la position du naufragé directement sur le lecteur de cartes avec les coordonnées GPS

Créée il y a six ans, la société Syrlinks emploie 80 personnes à Cesson Sévigné, près de Rennes. Elle produit déjà des équipements de radiocommunication pour la défense et le spatial. Certains de ses instruments ont été utilisés pour la sonde Rosetta, pour la mission de l'Agence spatiale européenne.