"C'est la première fois que je ne suis pas avec ma famille" : en Deux-Sèvres, le Noël des réfugiés ukrainiens

"C'est compliqué parce que c'est la première fois que je ne suis pas avec ma famille", commence Kateryna, une jeune ukrainienne de 19 ans. Réfugiée en France depuis le mois de mars, elle a été accueillie à bras ouverts par Gérard et Irina Faivre, à Saint-Jean-de-Thouars. Au départ, ils étaient douze à vivre dans la même maison. Aujourd'hui, seuls restent Kateryna, et Oksana avec son fils de 12 ans Vladyk. Malgré un moral difficile à cause de la guerre qui dure, tous mettent du coeur à l'ouvrage pour préparer les fêtes. Tout en réunissant les cultures de chacun, "de manière à ce que tout le monde se sente chez soi" insiste Gérard Faivre.

Pour ce faire, la petite famille fêtera Noël le 24 décembre, mais aussi le 1er et le 6 janvier. En Ukraine, pays à majorité orthodoxe, les cadeaux sont offerts pour la nouvelle année, et la fête religieuse a lieu quelques jours plus tard. Et les repas combineront les deux cultures puisque des salades de crabe traditionnelles ukrainiennes partageront la table avec le chapon français.

Irina Faivre est également ukrainienne. Les yeux emplis de larmes lorsqu'elle évoque les soldats au front, elle explique que préparer Noël permet tout de même de penser à autre chose. Surtout que désormais, ils sont trois de plus à la maison. Ravie, elle montre les cadeaux qui attendent déjà sous le sapin : "Maintenant on a plus de cadeaux, plus de sourires, plus de gens pour danser (...) même si le moral est un peu difficile, on fait l'effort".

Chacun a une pensée pour les proches restés en Ukraine, et espère que malgré la situation, ceux-ci pourront partager un moment chaleureux pour les fêtes.