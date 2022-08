"C'est la raison d'être du camp" : la carrière de granit du Struthof remise au jour par de nouvelles fouilles

"C'est une blague ?", s'exclame Juliette Brangé, qui a un peu de mal à y croire. Son équipe vient de retrouver, enfoui sous terre, un petit triangle de métal. "C'est le logo de la firme Junckers, la marque des moteurs d'avion qui étaient démontés et triés ici", explique Ludwig, un étudiant en archéologie qui participe à cette nouvelle session de fouilles dans la carrière du camp de concentration du Struthof, à Natzwiller, commencée début août. Depuis l'an dernier, chaque été, l'association Nord Est Archéologie organise ces recherches pour mettre au jour le travail forcé exécuté par les déportés de 1941 à 1945.

Dans de gros bâtiments en béton, désormais dégagés de toute végétation, plusieurs milliers de prisonniers ont d'abord exploité le granit rose, jusqu'en 1943, avant de basculer sur une activité industrielle, avec le démontage de moteurs d'avion pour des entreprises du régime nazi. "On a fait des sondages au niveau de certains bâtiments, qui permettent de comprendre le mode de construction de ceux-ci", explique Juliette Brangé, l'archéologue en charge du chantier. "On en apprend plus sur le travail des déportés pour construire ce type de bâtiments qui serviront à la production."

Un logo de l'entreprise allemande Junckers a été retrouvé sous terre. © Radio France - Bastien Munch

Peu de témoignages sur le travail forcé

Cette archéologie dite contemporaine, pourtant moins connue, est indispensable pour ce genre de fouilles. Car les témoignages de prisonniers évoquent rarement cette carrière. "Je pense qu'ils se sont focalisés sur les détails qui les ont plus traumatisés ou interpellés, et en particulier les interactions avec les SS", analyse Guillaume d'Andlau, directeur du Centre européen du résistant déporté du Struthof. "Cette activité dans la carrière était peut-être plus banale et régulière."

Les plans du site de la carrière du Struthof n'ont été réalisés qu'en 2020. © Radio France - Bastien Munch

Côté archives, ce n'est pas beaucoup mieux. Il reste aujourd'hui moins d'une dizaine de photographies de la carrière de l'époque. "Si on ne se base que sur les plans, les photos, les témoignages d'archives, on sait très peu de choses", affirme Juliette Brangé. "En faisant nos sondages et nos prospections, on a encore découvert des bâtiments qui n'étaient sur aucun plan ou photographie."

Une vingtaine d'étudiants en archéologie travaillent sur le chantier de fouilles de la carrière du Struthof. © Radio France - Bastien Munch

Les origines du Struthof

Et pourtant, ce chantier permet de revenir aux origines mêmes du camp de concentration du Struthof. "La raison d'être de ce camp, ça a été l'exploitation d'une carrière après la découverte d'un gisement très intéressant de granit rose, donc c'est au coeur du sujet", explique Guillaume d'Andlau. "Ces fouilles vont permettre de valoriser l'aspect économique de ce camp, et de faire mieux comprendre aux visiteurs pourquoi ils étaient là. Dans la visite, on leur dit bien qu'on est autour d'une carrière mais ils ne la voient pas."

On s'est beaucoup focalisés sur le camp principal parce que là-bas, on touche beaucoup mieux la tragédie, l'horreur, l'exploitation de l'homme, que dans un endroit comme celui-ci. - Guillaume d'Andlau, directeur du Centre européen du résistant déporté

Les fouilles ont notamment permis de retrouver des restes de matériaux de construction des bâtiments de la carrière. © Radio France - Bastien Munch

Ils pourront au moins la voir durant une journée, le samedi 20 août, jour d'ouverture au public du chantier de fouilles. Un moment important à quelques jours de la fin de cette session. "On est à la fois sur des recherches archéologiques mais aussi sur des problématiques mémorielles", reprend Juliette Brangé. "C'est très important de montrer que ce qu'on fait a un intérêt, que les archives ne suffisent pas, qu'il y a besoin de faire des sondages."

Jusqu'en 2020, les bâtiments de la carrière étaient enfouis sous la végétation et laissés à l'abandon. © Radio France - Bastien Munch

Des anciens terrains de jeu

L'archéologue en chef tient aussi beaucoup à présenter les résultats publiquement. "Souvent, quand on fait ces journées et ces visites avec le public, on vise plutôt des personnes qui viennent des alentours", indique-t-elle. "Certaines habitent à côté mais ne connaissent même pas l'espace de la carrière. D'autres, originaires des communes limitrophes, venaient jouer ici quand ils étaient plus jeunes, au milieu de la forêt et des bâtiments en béton. Ça permet aux habitants de réapprendre et de connaitre le patrimoine autour de chez eux."

Les fouilles s'étaleront jusqu'à la fin du mois d'août. © Radio France - Bastien Munch

Les fouilles devraient encore durer au moins deux ans en étésur le site de la carrière de granit avant de, probablement, ouvrir définitivement au public. Mais d'abord, les objets retrouvés lors des fouilles de cette année seront analysés en septembre. Un rapport de recherches va aussi être publié.

Les étudiants en archéologie effectuent ce stage à la fin de leur formation. © Radio France - Bastien Munch

Certains bâtiments retrouvés lors de ces fouilles ne figuraient même pas sur les photos de l'époque. © Radio France - Bastien Munch

Les fouilles ont aussi permis de mettre au jour tout le réseau électrique du site industriel. © Radio France - Bastien Munch

Les objets retrouvés seront analysés en laboratoire au mois de septembre. © Radio France - Bastien Munch