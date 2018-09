École, collège et lycée confondus, la Loire compte près de 142 000 élèves qui font leur rentrée ce lundi 3 septembre 2018. En Haute-Loire, ils sont un peu plus de 40 000. Pour cette rentrée scolaire, France Bleu Saint-Étienne Loire suit une famille, du réveil des enfants jusqu'à l'arrivée en classe.

Près de 182.000 élèves font leur rentrée dans la Loire et en Haute-Loire, le 3 septembre 2018

Cela faisait longtemps que le réveil des enfants n'avait pas sonné si tôt. Ce lundi 3 septembre 2018, ce sont près de 182 000 élèves qui se lèvent ce matin pour faire leur rentrée. Dans la Loire, ils sont 141 668 enfants et 40 055 en Haute-Loire, premier et second degrés cumulés.

France Bleu Saint-Étienne Loire passe la matinée avec une famille qui vit à Châteauneuf. Lisa et Thomas entrent respectivement en CE1 et en moyenne section à Rive-de-Gier. Nous sommes avec eux pour cette rentrée scolaire, du lever du lit jusqu'à la rencontre avec le nouvel enseignant. Nous évoquons aussi les enjeux avec le directeur académique de la Loire, Jean-Pierre Batailler, à Saint-Étienne, à l'école Beaulieu.

La tendance des regroupements d'écoles

D'après le syndicat SNUIPP dans la Loire, entre 2013 et 2018, le nombre d'écoles dans la Loire a baissé de 10%. Cette diminution est liée aux fusions d'établissements. Public et privé confondus, dans la Loire, on compte 609 écoles en 2018 alors que l'année dernière il y en avait 630. 21 écoles qui ont "disparu" dans les regroupements d'écoles.

En ce qui concerne les rythmes scolaires, pour cette rentrée dans la Loire, 147 communes repassent à la semaine de quatre jours. Ce qui veut dire qu'il ne reste que sept communes au rythme de quatre jours et demi (Burdignes, Luriecq, Marcoux, Rozier-en-Donzy, Saint-Genest-Malifaux, Saint-Georges-Hauteville et Tarentaise). En Haute-Loire, les écoles de cinq communes fonctionneront sur ce rythme de quatre jours et demi, notamment au Monastier-sur-Gazeille. Les 171 autres écoles fonctionneront sur le rythme de quatre jours.