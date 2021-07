C'est la saison des méduses sur la Côte d'Azur

Les méduses ne sont pas uniquement les petites bêtes gluantes et urticantes qui nous gênent lors de nos baignades, se sont également les sandales en plastique qui traversent les générations. Cet été, la marque française Méduse fête ses 75 ans d'existence. Sur les plages azuréennes et notamment sur les galets niçois, les sandalettes ont toujours des adeptes. Linda a par exemple choisi d'acheter les fameuses chaussures de plage à sa fille. La maman en a eu petite et elle estime qu'elles sont très pratiques pour aller à la plage ou marcher dans la ville. Sa fille a choisi des "méduses" à paillettes.

De 7 à 77 ans, on nous demande tous les jours des méduses

Dans sa boutique du Vieux Nice, Adel explique que les sandalettes sont très demandées, aussi bien pour les bébés que pour les adultes. Il y a déjà des ruptures de stock, explique le vendeur de la rue de la Boucherie. Les modèles pailletés et transparents sont très à la mode. Le commerçant niçois est fier de vendre ses chaussures fabriquées en France. Pour Adel, le plastique est souple et agréable à porter, rien à voir avec le plastique chinois explique le vendeur. Il se souvient en avoir porté petit quand il partait en colonie de vacances. Ma mère me mettait "les méduses, la gourde en plastique et le k-way pour aller en colo".

Les sandales nous rappellent des souvenirs d'enfance

Pour beaucoup de Niçois ou de touristes croisés dans le centre-ville ou sur la plage, les sandalettes en plastique rappellent des souvenirs de vacances d'enfance. "J'en avais quand je partais en Bretagne pour aller ramasser des crabes sur les rochers" raconte Claude. Aujourd'hui, sa fille Romane, 30 ans, a un modèle à paillettes dans son sac de plage.

La jeune touriste parisienne explique que c'est agréable et pratique sur les galets niçois et très tendance aussi. A Paris, ajoute t-elle, les garçons en portent aussi tous les jours, c'est très à la mode. Karine, vendeuse de chaussures pour enfants dans le centre-ville niçois confirme. "J'adore, c'est très tendance. J'ai des méduses noires et je les porte avec des robes, des shorts, je les mets même pour aller travailler". Mais elle n'en a plus par contre dans sa boutique, pourtant les mamans en demandent souvent pour leurs enfants.

Sur les galets niçois, les adeptes des méduses, peuvent se baigner tranquillement. Caroline, nageuse habituée de la Baie des Anges, a tout essayé, les tongues, les chaussures de sport mais pour elle, les méduses sont vraiment les plus adaptées pour les galets. Même si elle rajoute, qu'elle ne les trouve pas très esthétiques.