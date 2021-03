C’est la semaine de la Presse à l'école

Le Centre pour l’éducation aux médias et à l’information (le CLEMI) organise la semaine de la presse et des médias à l’école. La 32e édition commence ce lundi. Jusqu’à vendredi, les élèves apprendront à développer leur goût pour l’actualité, un jugement critique et, selon le communiqué du CLEMI, leur "identité de citoyen". Avec un thème central, cette année : "S’informer pour comprendre le monde". L'occasion de se demander quel rapport ont les jeunes à l'information.

Le reportage de Said Makhloufi Copier

Louise, 17 ans, passe la porte du tabac presse, la jeune fille ne prête pas la moindre attention aux journaux. Et pour cause, elle n'en achète jamais :"moi c'est internet". Arnaud Savajols gère le tabac presse : "il n'y a pas un seul jeune de 25 qui achètera un Midi-Libre, il ne faut pas rêver. Rien, absolument rien même pas du magazine Hebdo. Voilà, c'est clair et net, les jeunes de 20 ans n'achètent plus de la presse papier. Mes clients sont tous des seniors".



"Le journal qu'on lit tous les jours, c'est le journal local. Moi, je suis abonné à Lozère Nouvelle", Evelyne à 87 ans : "la plupart de mes amis qui meurent, je l’apprends par ce journal parce que quelquefois, il m'est arrivé de faire des gaffes et de ne pas savoir que quelqu'un était mort et de ne pas avoir pu manifester ma sympathie." Les avis de décès, les annonces légales et aussi dans le journal local, on prend des nouvelles de la famille et des amis : "c'est parce que je suis seul et que je suis lozérienne et je connais tous les Lozériens. On reconnaît le voisin, le cousin"