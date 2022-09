Béziers organise sa toute première Marche des fiertés

Combien seront-ils vraiment à défiler dans les rues de Béziers ce samedi en début d'après-midi pour soutenir la cause des homosexuels et lesbiennes, bisexuels, transgenres et intersexes ? Ils étaient 3.000 à Nîmes en juillet dernier à l'occasion de la toute première Marche des fiertés (anciennement Gay Pride). Depuis plusieurs semaines, ces manifestations se multiplient dans le Sud et partout en France. La multiplication de ces marches est sans nul doute le signe d'un véritable malaise, selon les associations à l'initiative de cette marche. Dans le Biterrois, les organisateurs attendent un demi-milliers de participants, mais la pluie pourrait venir jouer les trouble-fêtes.

"La défense de l'égalité est un combat de tout instant." - Les organisateurs

L'évènement est organisé par deux jeunes collectifs, celui des collages féministes de Béziers et celui de la jeunesse populaire du Biterrois. Ce rassemblement est destiné à donner une meilleure visibilité aux personnes homosexuelles ou bisexuelles notamment, et aussi à revendiquer la liberté et l’égalité des orientations sexuelles et des identités de genre.

''Le malaise est grand dans le Biterrois comme ailleurs, explique Claire Bordeaux, membre du collectif La jeunesse populaire du Biterrois. Toute l'Occitanie commence à voir émerger ce genre de marches : Nîmes, Perpignan, Rodez, Mende pour ne citer qu'elles. C'est le signe d'un véritable malaise." - Claire Bordeaux, membre du collectif de la jeunesse populaire du Biterrois

Les revendications sont nombreuses : ouverture de la PMA aux personnes transgenres, oubliées de la loi bioéthique 2021 ; lutte contre les violences homophobes et transphobes dans les espaces publics et privés ; accélération de la vaccination contre la variole du singe, ou encore pour que le droit à l'avortement soit inscrit dans la Constitution.

"Marcher pour le développement des droits des personnes discriminées pour leur orientation sexuelle, leur couleur de peau, ou situation de handicap"- Claire Bordeaux

"Nous demandons plus de droits, de tolérance pour ces personnes-là. L'injustice sociale touche toutes les communautés"- Claire Bordeaux

Le rassemblement est prévu ce samedi à 14h devant le théâtre de Béziers. Le cortège prendra ensuite la direction de la mairie avant une déambulation encadrée dans le cœur de ville. Les organisateurs ont bien l'intention de renouveler cette marche l'an prochain.

Les revendications de la première marche des fiertés à Béziers © Radio France - Stéfane Pocher