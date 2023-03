"C'est le chantier de ma vie" : la charpente de Notre-Dame de Paris reconstruite en Lorraine

Ce sont dans les ateliers de Le Bras Frères à Val de Briey que les charpentiers confectionnent les pièces de bois issues des forêts de Bercé (Sarthe). Elles accueilleront la flèche et le coq de Notre-Dame de Paris. Après plusieurs mois d'études, les maîtres d'ouvrages montent désormais le tabouret en bois. Il s'agit de la partie inférieure de la charpente de la cathédrale. C'est sur ces quatre piliers d'angles en bois que la flèche pourra s'ancrer entre la nef, le transept et le chœur.

A l'extérieur des ateliers meurthe-et-mosellans, le tabouret est monté à blanc, pour s'assurer de la bonne exécution de tous les assemblages et anticiper les possibles aléas climatiques. "C'est comme un concert. C'est une répétition avant d'être assemblé à Paris en avril prochain", explique Damien Bruisson, responsable de la charpente bois chez Le Bras Frères.

"C'est le chantier de ma vie" - Arnaud Lefevre, dirigeant de Cruard Charpente

La flèche mesurera 58 mètres de haut. La charpente fera 450 mètres cube de bois. "C'est un chantier complexe, technique et très imposant, témoigne Arnaud Lefèvre, dirigeant de Cruard Charpente situé en Mayenne. C'est le chantier de ma vie."

"C'est une étape cruciale. On ne peut pas se louper car c'est la base de la flèche", explique Patrick Jouenne, gâcheur (chef de chantiers). Pour tester les différentes formes d'assemblages de la flèche, plusieurs prototypes ont été proposés par les maîtres d'œuvres. Ce sont les quatre entreprises Le Bras Frères (Meurthe-et-Moselle), Cruard (Mayenne), Asselin (Deux-Sèvres) et MDB (Calvados) qui ont remporté l'appel d'offres lancé par l'Établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Les charpentiers montent le tabouret en bois à blanc devant les ateliers de Briey. © Radio France - Emma Dehoey

Les charpentiers misent sur une technique médiévale couplée à de nouvelles technologies pour apporter une meilleure rigidité : " Nous n'avons pas le droit à l'erreur, tout est au millimètre, nous nous aidons d'une campagne de scan en 3D", Julien Le Bras, le PDG du groupe Le Bras Frères.

Les plans d'époque suivis à la lettre

Les maitres d'ouvrage suivent les pas de l'architecte de Viollet-le-Duc. Il était chargé de restauré la cathédrale en 1845 après la révolution. Aujourd'hui, Philippe Villeneuve est "très ému de la voir se reconstruire" en observant la montée du tabouret. Pour cet architecte en chef des monuments historiques de la cathédrale, c'est un moment "d'alégresse".

Le poinçon est l'ossature de la cathédrale. © Radio France - Emma Dehoey

L'architecte est optimiste quant à la réouverture de la cathédrale : " elle sera réouverte au culte et au public le 8 décembre 2024 à 11h15 très précise !"