"C'est le chaos", les clermontois constatent les dégâts après l'acte XV des gilets jaunes

Clermont-Ferrand, France

Le réveil est dur ce dimanche matin à Clermont-Ferrand. Éberlués, les passants, prennent en photo les devantures des magasins, abîmées par les casseurs. L'acte XV des gilets jaunes a rassemblé près de 2.500 manifestants ce samedi d'après la préfecture, qui annonce 33 interpellations et 16 gardes à vue.

Une quinzaine de commerces touchés

Vitrines brisées, distributeurs de billets hors service, mobilier urbain incendié... Les dégâts sont nombreux ce dimanche matin à Clermont-Ferrand.

Le mobilier urbain d'une boulangerie incendié sur la place de Jaude © Radio France - Lauriane Havard

Selon la mairie, 15 commerçants ont été particulièrement impactés par les casseurs ce samedi. C'est le cas d'Ingrid et de son mari, qui gèrent la boutique de lingerie Sauret, dans la rue du 11 novembre. Dès samedi soir et jusqu'à ce dimanche matin, la gérante a tenté de remettre de l'ordre dans sa boutique "On a enlevé les éclats de verre, remis en place les articles qui étaient à terre... La caisse a été vidée et il y a sûrement eu plusieurs vols mais, ça, on le saura après l'inventaire" explique avec émotion Ingrid, la gérante du magasin.

Ce magasin c'est tout pour moi, c'est ma vie en fait!

La boutique de lingerie d'Ingrid a été vandalisée et pillée ce samedi pendant la manifestation des gilets jaunes. "C'est désolant... _je ne trouve même pas les mots face à un tel chaos_" confie une passante.

Le maire, Olivier Bianchi et la préfète du Puy-de-Dôme, Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, ont fait le tour du centre ville ce dimanche matin. "Je vous encourage à déposer plainte le plus vite possible" lance la préfète à un gérant, dont le commerce a été détérioré. Au commissariat de police de Clermont-Ferrand, l'accueil des dépôts de plainte est renforcé pour les commerçants. L’État a demandé aux assureurs d’accélérer les indemnisations "pour les entreprises concernées par des sinistres matériels et des pertes d’exploitation".