"C'est le choc total" : des habitants s'opposent à l'installation d'un funérarium dans leur rue à Metz

On ne voit que ça quand on arrive dans la rue du Niré, à Metz, une petite impasse habituellement tranquille. Mais depuis quelques semaines, des banderoles ont été accrochées sur tous les balcons, avec comme inscriptions : "Non ou funérarium" ou "stop au funérarium". Ls habitants s'opposent à l'installation prévue de trois chambres funéraires dans cette rue, autorisée par un arrêté préfectoral signé le mardi 7 mars. Deux pétitions ont été lancées par les riverains, sur papier et en ligne : elles ont respectivement recueilli 147 signatures et plus de 260 signatures.

"Le futur funérarium va occuper le numéro un de la rue, ce sera la première maison de l'impasse", explique Patrick Weber, président de l'association La rue du Niré. Le principal argument brandi par les riverains, c'est la crainte de voir leur petite impasse envahie par les véhicules. "Là, vous voyez la voiture ? Eh bien s'il y en a une deuxième puis une troisième qui arrivent, vous ne pouvez plus tourner. L'impasse n'est large que de cinq mètres !", montre Jean-Pierre Olender, un riverain de la rue. "Il y avait déjà du monde avant, mais là il y en aura encore plus ! Surtout qu'ils vont être forcés d'aller au milieu de la route et de faire une marche arrière pour décharger les corps."

L'opposition au funérarium s'affiche à de nombreuses fenêtres et balcons de la rue du Niré. © Radio France - Bastien Munch

Plus de barbecue et de fête des voisins

"C'est le choc total pour nous tous", confie Phuong Li, qui habite dans la rue du Niré depuis cinq ans avec ses deux enfants. "Des fois, c'est très très douloureux pour les familles des défunts. Et ça, on le comprend très bien. Mais les enfants qui passent devant tous les jours, est-ce que c'est normal qu'ils doivent affronter cette douleur ? Quand ils me demanderont pourquoi les gens sont si tristes, qu'est-ce que je pourrai leur répondre ?"

Patrick Weber estime même que l'installation de ce funérarium va perturber les événements festifs organisés dans l'impasse, habituellement très vivante. "Si on fait des barbecues, comment gérer notre plaisir à côté de chambres mortuaires, alors que les gens vont rentrer, en larmes... Nous, ça nous semble vraiment indécent de le faire", avoue-t-il. Les riverains craignent aussi une dévalorisation des prix de l'immobilier dans la rue, une fois que le funérarium sera ouvert.

Un choix d'emplacement "étrange"

Mais ces habitants insistent : ils ne veulent pas stigmatiser l'activité professionnelle des pompes funèbres. "On est tous d'accord, il faut installer des funérariums. C'est tout à fait normal dans une grande ville comme Metz", explique Phuong Li. "Mais c'est le contexte de notre impasse qui pose problème. Dans la rue, on a 14 maisons individuelles, souvent avec un grand terrain, qui sont collées les unes aux autres. Ce n'est pas du tout adapté pour ouvrir un funérarium."

Le futur funérarium s'installera au tout début de la rue, dans une maison qui va subir des travaux d'extension. © Radio France - Bastien Munch

"La mairie nous a dit qu'elle avait prévu des endroits pour lancer ce genre d'activité", soutient le président de l'association La rue du Niré. "Sauf que l'entreprise des pompes funèbres n'est pas allée les voir ! L'endroit qu'ils ont choisi à la place est quand même un peu étrange. Il n'y a pas de place, pas beaucoup de passages..." L'entreprise de pompes funèbres à la tête de ce projet ne souhaite pas s'exprimer. Une instruction est en cours par la ville de Metz, pour statuer sur le permis de construire. Les résultats devraient être connus le 20 mai.

Les habitants de la rue du Nire ont aussi décidé de prendre un avocat pour contester l'arrêté préfectoral qui autorise le lancement de l'activité du funérarium. Sollicitée, la préfecture de la Moselle n'a pas répondu à nos questions.