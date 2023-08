"C'est le grand luxe" : la mairie de Carpentras prend soin de ses maîtres-nageurs

La vue sur le Mont Ventoux est imprenable, les maîtres-nageurs sont installés confortablement à l'ombre, mais c'est bien plus que ça qui les a décidé à candidater au stade nautique de Carpentras cet été. Pour éviter de devoir fermer la piscine plusieurs jours comme ce fut le cas l'année dernière, la mairie a attiré ces candidats en leur proposant un logement sur place à celles et ceux qui en ont besoin et un salaire légèrement plus élevé qu'ailleurs.

Des candidats bichonnés

"C'est le grand luxe", résume Alizée, une des trois nouvelles recrue dans cette équipe de dix. Cette maître-nageuse professionnelle est venue de Lille spécialement pour ce poste. "En plus du soleil et des cigales, c'est l'hébergement proposé aussi qui m'a décidé. Un appartement individuel en plein centre. C'est rare", explique-t-elle. Ce fut aussi un élément déterminant pour Jules. "Le transport depuis Avignon coûte trop cher. Ça n'aurait pas valu le coup."

Les trois recrues du stade nautique de Carpentras © Radio France - Julie Munch

Faire face à la concurrence

Les salaires ont aussi été revus à la hausse pour l'ensemble de l'équipe. "C'est de l'emploi saisonnier donc c'est très particulier. On a mis nos curseurs à niveau pour être attractif parce qu'on s'est rendu compte que le privé captait énormément de maîtres-nageurs", explique Franck Dupas, l'adjoint au sport à la mairie de Carpentras.

Trois nouvelles recrues ont pris leur fonction il y a quelques jours et resteront jusqu'à la fin de la saison. Le dispositif sera donc certainement reconduit l'année prochaine.