C'est le moment de déclarer ses revenus aux impôts dans le Nord Franche-Comté

Si vous ne l'avez pas encore reçu, ça ne va pas tarder. Tous les mails et courriers sont partis en fin de semaine, c'est le moment de faire sa déclaration de revenus. Et il y a du changement cette année.

Si vous n'avez pas encore reçu de mails ou de courriers, ce sera après les œufs de Pâques, mais vous n'y échapperez pas ! La campagne de déclaration des revenus 2016 vient de s'ouvrir dans le Nord Franche Comté et dans toute la France. Vous avez jusqu'au 17 mai pour faire vos déclarations papier si vous habitez le Territoire de Belfort, jusqu'au 30 mai dans le Doubs et jusqu'au 6 juin en Haute-Saône. Si vous choisissez Internet, c'est le 6 juin pour tout le monde. "Cette année Internet devient d'ailleurs obligatoire pour plus de monde", explique David Pessarossi, le directeur départemental adjoint des Finances publiques du Territoire de Belfort. "Tous les foyers qui gagnent 28 000 euros ou plus sont concernés, c'est plus de la moitié de ceux du Territoire de Belfort". En 2018, cela sera généralisé pour ceux qui gagnent 15 000 euros ou plus et en 2019, il n'y aura plus de déclaration papier.

Prélèvement à la source en 2018

Cette déclaration de revenus 2016 servira aussi à fixer le taux d'imposition pour le prélèvement à la source qui devrait être mise en place dès l'an prochain. "Un taux d’imposition sera fixé avec ces revenus, et c'est ça qui sera transmis aux employeurs", explique David Pessarossi. Ainsi, dès janvier 2018, vos impots seront prélevés directement sur vos revenus, chaque mois. "L'année 2017 est donc neutralisée, vous paierez en 2017 pour 2016 et en 2018 en temps réel pour l'année 2018, il n'y aura pas de double imposition". Pour ceux qui ne voudraient pas que leur taux d'imposition soient communiqué à leur employeur, il sera aussi possible d'opter pour un taux "neutre". "Pour les travailleurs frontaliers, le prélèvement à la source sera aussi mise en place, ils devront simplement ouvrir un compte bancaire en France, ce qui n'était pas une obligation jusqu'à présent", ajoute David Pessarossi.

Besoin d'aide pour vos împots

Pour vous aider à remplir votre déclaration de revenus 2016, les services des impôts mettent en place des permanences :

-Territoire de Belfort : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h15 au Centre des finances publiques, Place de la Révolution à Belfort. Le jeudi 4 mai 2017 de 10h à 12h et de 13h30 à 16h ainsi que le 11 mai de 13h30 à 16h à Delle. Le 3 mai de 9h à 12h et le 10 mai de 9h à 12h à Giromagny sur rendez-vous.

Possibilité de poser des questions ou de prendre rendez-vous aussi au 03.84.58.80.89

-Doubs : Tous les jours du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h45 à 16h15 au Centre des finances publiques 1, rue Pierre-Brossolette à Montbéliard. Tous les jours du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h15 au 6 rue de la Mairie à Audincourt. 6 RUE DE LA MAIRIE

-Haute-Saône : Du Lundi au Jeudi de 08h45 à 12h00 de 13h30 à 16h15 au 21 rue Bourdieu à Lure. Du Lundi au Mardi de 8h45 à 12h00 de 13h30 à 16h00, le Mercredi de 08h45 à 12h00, le Jeudi : de 8h45 à 12h00 de 13h30 à 16h15 et le Vendredi : de 8h45 à 12h00 au 9 place du 11e-Chasseurs à Vesoul.