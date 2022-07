"C'est toute ma vie qui se joue" : l'émotion des résultats du Bac à Dijon

Des cris, des larmes, des embrassades, et une vraie fierté d'avoir réussi. Les résultats du Bac viennent de tomber, et même si l'examen se joue principalement sur le contrôle continu, l'affichage des notes reste un moment inoubliable pour les lycéens de Côte-d'Or.

Alors, elle s'ouvre cette grille ou pas ? Il est 9 heures et une minute et une bonne centaine d'élèves trépigne d'impatience devant les portes du lycée Simone Weil de Dijon. Dans cet établissement qui rassemble des filières professionnelles et technologiques, 256 élèves sont candidats au sacro-saint examen qui ouvre les portes de l'enseignement supérieur.

"Bien sûr, on pourrait rester à la maison et regarder les résultats sur internet" explique Enzo "mais on a envie de vivre ce moment ensemble, de se soutenir. On est plutôt confiants sur le résultat, mais on veut le vivre en direct."

L'attente devant les grilles © Radio France - Olivier Estran

"Je suis trop stressée" assure Maeva avec les yeux qui brillent. "Là on attend depuis 20 minutes, mais en fait c'est le résultat d'une année de travail. Le Bac c'est ma porte d'entrée vers de longues études. C'est toute ma vie qui se joue"

Des émotions toujours aussi intenses

Enfin les surveillants libèrent le passage, et tout le monde s'avance vers le fond de la cour. Tout de suite, il y'a des cris de joie, des embrassades, on saute en l'air, on se prend dans les bras. Cette génération vit ce moment comme celles qui jouaient l'intégralité de leur examen sur table.

On se plonge dans les listes de résultats © Radio France - Olivier Estran

"J'ai une mention Bien" sourit Maeva radieuse. "Je suis trop contente ! je viens d'envoyer un texto à ma mère et mon beau-père, ils sont fiers de moi. Je vais les appeler. Place maintenant au BTS !"

Taux de réussite légèrement en recul

Au niveau de l'académie, le taux de réussite avant rattrapage s'établit a 86,4% toutes sections confondues dans l'Académie de Dijon. 91,1% pour le Bac général. "Un léger recul, car l'année dernière , tout ou presque s'est joué en contrôle continu" rappelle le recteur d'académie Pierre N'Gahane.

Tous ceux qui ont une note entre 8 et 10 sont admis au rattrapage. "Le lycée reste ouvert pour les préparer" souligne la proviseure de Simone Weil, "et on demande a celles et ceux qui ont bien réussi d'aider leurs camarades. Le Bac, ce n'est pas un concours, mais un examen, et il faut s'aider."

Des élèves ont offert des bouquets de fleurs à leurs profs pour les remercier © Radio France - Olivier Estran

