"C'est le monde d'après, mais on ne sera pas là pour le voir" : 217 salariés d'Onclusive remplacés par l'IA

Ce sont 25 années de bons et loyaux services qui s'évaporent en "un mail." Une salariée d'Onclusive, rencontrée en bas des beaux bureaux de l'entreprise, à Courbevoie, spécialisée dans la veille média, raconte qu'à plus de 50 ans, elle va devoir "aller pointer à Pôle emploi. Ça ne m'était pas arrivé depuis... bah 25 ans." Le PDG de son entreprise a annoncé par email à ses salariés que 217 postes, plus de la moitié de la société, allaient être remplacés par l'intelligence artificielle.

ⓘ Publicité

"Un virage technologique"

"La raison est évidemment économique", explique Nicolas (les prénoms ont été changés puisque tous les salariés ont requis l'anonymat). "Le but, c'est d'économiser 217 salaires, de mettre une machine à la place qui fait notre travail avec une qualité équivalente", mais à moindre coût pour la société. "On a affaire à un virage technologique que l'entreprise ne peut pas se permettre de louper, la production humaine va donc y passer", analyse, las, Patrick, concerné par le plan social.

"On a appris la décision par mail, comme dans les séries américaines", confie un salarié. © Radio France - Simon Cheneau

Des technologies que les salariés utilisent au quotidien mais qui, désormais, vont les dépasser : "On nous dit que ce sont des technologies merveilleuses, que c'est le monde d'après, mais on ne sera pas là pour le voir", lâche Patrick.

La machine, meilleure que l'humain ?

Trois services complets de l'entreprise sont concernés par ces licenciements. Des postes de "production", dans lesquels les salariés font de la veille info pour des clients. Les salariés réfléchissent à la suite mais aussi à quel point, non, l'intelligence artificielle ne pourra pas remplacer leur manière de faire : "Il y a un relationnel client important, on connait leur thématique, leur besoin, c'est quelque chose qui n'existera plus avec l'IA !"

Un salarié venu nous rencontrer au pied du bâtiment, pas concerné par ces renvois, est sûr que d'autres licenciements vont suivre, "je suis persuadé que je suis le prochain."