"C'est le paradis des chiens" : la piscine de Freyming-Merlebach est ouverte aux toutous ce week-end

Plus d'une centaine de Goldens Retrievers courent partout, se jettent à l'eau et se roulent par terre. Ce week-end c'est leur fête à la piscine municipale de Freyming-Merlebach. Pendant deux jours les bassins extérieurs sont ouverts aux chiens avant la vidange et le nettoyage des bassins. Si ce samedi était réservé exclusivement au Goldens Retrievers, ce dimanche trois septembre est ouvert à toutes les races de chiens non classées.

Damien venu de Verdun avec Samy, son jeune chien de deux ans, résume assez bien la situation : "Tout est génial, le soleil, la piscine, les Goldens, que demander de plus ?"

"Nous on est au taquet !" surenchérie Nathalie venue de Nancy avec trois Goldens. "C'est la liberté pour les chiens, car ils n'ont pas beaucoup de droits, là c'est vraiment leur moment, ils ont l'air heureux."

Les Goldens Retrievers aime particulièrement nager. © Radio France - Louise Joyeux

Des adeptes de "l'aquatoutou" de plus en plus nombreux

C'est la troisième année que la piscine municipale de Freyming-Merlebach organise "l'Aquatoutou", un événement qui prend de l'ampleur. "Les gens viennent d'Allemagne, du Luxembourg et même de Paris", s'étonne Chantal Malik, responsable de l'événementiel. "Là on s'attend à recevoir plus de 500 chiens sur tout le week-end, c'est du jamais vu."

Cette cheffe des bassins tient tout de même à rappeler que "la piscine sera entièrement vidangée puis nettoyée avant l'été prochain." D'ici là, place aux chiens !

L'entrée est à trois euros par personne.