L'armée, plus gros recruteur des Alpes-Maritimes chez les 17-25 ans, embauche 18 jeunes par mois

Le commandant de l'Armée de Terre, Nicolas Barthe, est en charge du recrutement pour les Alpes-Maritimes. Il était l'invité de France Bleu Azur ce mercredi matin.

Combien de jeunes recrutez-vous ?

Nous avons une moyenne entre 15 et 20 jeunes par mois. Sur l'année, ça fait 200 jeunes entre 17 ans et 30 ans, 32 ans pour les plus âgés, pour les hauts diplômés qui ont une possibilité de servir la France à travers leurs spécialités et leurs diplômes.

Y a-t-il de plus en plus de jeunes qui veulent s'engager ?

Le nombre d'engagement est lié aux décisions politiques. En ce moment, nous recrutons 16.000 jeunes par an. On a commencé quasiment à 15.000 il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est 16.000. Non seulement nous arrivons à faire les 16.000, mais l'objectif est bien aussi un taux de sélection. C'est à dire que, au fur et à mesure des années, l'intérêt, c'est de bien faire connaître nos offres d'emploi pour que les jeunes intéressés puissent venir. Parfois, ce sont même les jeunes qui viennent se renseigner et nous leur expliquons que ça ne correspond pas à leurs attentes, à leurs aspirations. Dans les Alpes-Maritimes, nous arrivons à avoir en moyenne sur dix ans, toutes les semaines entre 10 et 20 jeunes, c'est énorme.

Comment ça se fait qu'on s'engage plus à Nice qu'ailleurs ?

Les chiffres sont liés à la population des Alpes-Maritimes. Il dépasse le million d'habitants. La jeunesse et les diplômes jouent également. Nous avons de nombreuses écoles sur la Côte d'Azur. Nous pouvons proposer des offres d'emploi aux sans diplômes ou aux jeunes diplômés mais aussi des postes d'officiers pour les bac plus trois, bac plus cinq.

Est-ce que l'attentat a aussi fait partie des raisons qui ont fait qu'on s'engage plus ici qu'ailleurs ?

L'attentat du 14 juillet ou l'attentat de la basilique ont eu des conséquences réelles sur la notion de service et de volonté d'engagement. Beaucoup sont venus nous voir pour nous poser des questions sur la réserve, pour nous poser des questions sur les offres d'emploi dans l'active. Pour avoir un contrat, il y a eu effectivement un phénomène de vouloir se sentir utile pour les citoyens.

Quel est le profil des gens que vous recrutez ?

Notre objectif est d'avoir des gens. S'ils sont déjà formés, tant mieux, sinon nous les formons aussi. Quelqu'un qui est passionné par la mécanique mais qui n'a pas son diplôme de mécanique, il peut venir nous voir. Il va sur le site sengager.fr Nous cherchons aussi du personnel dans l'informatique, les réseaux sociaux ou tous systèmes numériques.

Il y a aussi le cybersoldat ?

La guerre qui a été connue au siècle précédent était connue pour le côté terre, air et mer. Aujourd'hui, nous avons la cyberguerre, donc nous avons besoin de recruter nos jeunes talents qui vont pouvoir défendre la France dans ce domaine. Ce sont des passionnés d'informatique. Nous proposerons des postes d'officiers mais pour tous les autres nous leur proposons d'arriver aux postes d'officier au fur et à mesure de leur vie.

Le Commandant Nicolas Barthe a écrit un livre, "Engagé" aux éditions Grasset