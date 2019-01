C'est le premier débat organisé dans l'Yonne sur la crise des gilets jaunes

Auxerre, France

Antoine Renard habite Thizy, il est membre du conseil économique social et environnemental et il participera à ce débat. Il n'est pas surpris que deux paroisses de l’Yonne prennent cette initiative : " les paroisses sont par nature un lieu d'accueil bienveillant, en particulier les familles. Et un bon nombre de préoccupations qu'on a pu entendre de la part des gilets jaunes c'est une inquiétude pour leur enfant, leur avenir, leur retraite, les systèmes de santé. Ces paroisses sont un lieu propice à l'accueil de la parole , l'ouverture des débats et l'aide à la réflexion parce qu'on a besoin d'être à plusieurs pour comprendre et proposer."

"Le Pape Paul VI en son temps avait dit que l’Église était experte en humanité. On est bien là en face d'un problème d'une humanité en désarroi, en détresse et en colère. Je crois assez naturel que l’Église ouvre ses portes pour recueillir ces paroles."

Pour le curé d’Avallon, Ivan Roulier, l’Église a sa place dans ce débat qui concerne tout le monde : " il ne s'agit pas du tout pour nous de faire du prosélytisme ou de prendre des positions politiques, de dire il faut rétablir l'ISF ou pas, mais c'est de dire est-ce que la société n'a pas besoin davantage de solidarité, _d'_un projet de vie qui ne soit pas seulement celui de s'enrichir et de consommer quitte à détruire la planète. Le Pape a écrit une Encyclique sur l'écologie. Cela fait partie aussi des préoccupations de l'Eglise du débat de société. Il s'agit aussi d'encourager les catholiques à participer à d'autres débats."

Un ancien conseiller départemental, un membre du conseil économique social et environnemental, le vice président régional du secours catholique et les prêtres des paroisses d'Avallon et de Montrèal, animeront ce débat, dont les conclusions pourraient être versées au grand débat national.