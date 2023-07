"C'est le rêve de notre vie" : deux Limougeauds suivent Mylène Farmer dans tous les concerts de sa tournée

Ils la suivraient jusqu'au bout du monde : les fans invétérés de Mylène Farmer campent devant le stade Matmut à Bordeaux, à 48h des deux concerts des 14 et 15 juillet. Corentin et Camille, deux amis limougeauds de 22 ans attendent de pied de ferme l'icône de la pop française dans la capitale girondine. Ils participent à l'intégralité de sa tournée cette année.

Un marathon de 14 concerts

Hors de question de louper une miette du Nevermore Tour. Les deux fans depuis le berceau préparent ce marathon de 14 concerts depuis deux ans. "Il faut être en forme ! On campe sur place parce que qu'on veut se placer à la barrière !", s'enthousiasme l'étudiante en droit. Chacun a déboursé 1.500 euros rien que pour les billets. Un budget conséquent, sans compter le transport, le logement et la nourriture. "En tout, on en a environ pour 5.000 euros. C'est le rêve de notre vie. On a économisé et travaillé à côté de nos études pour ça."

Se lasser ? "Impossible quand on est fan", sourit Corentin. "C'est notre petite routine, ça fait un mois qu'on a commencé et on a toujours aussi hâte de la retrouver le week-end !" Si le carré d'or reste leur zone de prédilection, les fans varient les plaisirs selon les dates avec des perspectives différentes. "On a pris des places en gradins aussi !", plaisantent les deux fans.

Les deux acolytes limougeauds rejoignent à chaque concert une équipe de copains venus de toute la France. Ils les ont rencontrés lors de la tournée. - D.R.

Une histoire d'amitié

D'une passion commune s'est tissé une véritable amitié entre Camille et Corentin. Les deux étudiants se sont rencontrés sur les réseaux grâce à leur passion pour l'artiste. Aujourd'hui, les Limougeauds ont leur noyau de neuf copains qu'ils rejoignent sur chaque date. "J'avais fait plusieurs concerts de Mylène Farmer seul, mais accompagné, ça n'a pas la même saveur", témoigne Corentin. "Partager sa passion avec des amis devenus proches, c'est incroyable."

Sans contrefaçon, devant leur idole, les deux acolytes le reconnaissent : ils versent une larme à tous les coups. Si les deux jeunes sont déjà à la moitié de leur tournée, Mylène Farmer fera durer le plaisir jusqu'en 2024. Les concerts annulés au stade de France fin juin en raison des émeutes sont reportés à octobre de l'année prochaine.