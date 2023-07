" C'est le seul moyen de nous faire entendre " : le témoignage d'un "casseur" de la Monnaie

Encore des violences urbaines dans la Drôme cette nuit du samedi au dimanche 2 juillet après la mort de Nahel, tué par un policier à la suite d'un refus d'obtempérer à Nanterre en région parisienne . Le quartier de la Monnaie à Romans a encore concentré le plus gros des efforts des forces de l'ordre face à une cinquantaine d'émeutiers, de casseurs dont Lucas - renommé pour une question d'anonymat - fait partie. Il tient à témoigner "d'une vie dans les quartiers de plus en plus difficile face aux policiers".

ⓘ Publicité

À lire aussi Drôme : une nuit émaillée de violences urbaines dans le département

"C'est surtout pour Nahel mais aussi souligner leur relation très tendu avec les forces de l'ordre."

"Dans le quartier, les policiers nous narguent, nous provoquent sans que l'on ne puisse rien faire sur le coup mais à force tout ça se transforme en accumulation et au bout d'un moment, c'est obligé ça pète". Selon Lucas tout cela devient ensuite une vengeance. "Tout le monde dit que ce n'est pas vrai mais quand des jeunes des quartiers marchent en ville, ils se font chopper dans des ruelles, ils se font pousser et humilier. Ils reviennent après avec la haine. Alors que les policiers devraient être là pour protéger nous aussi, mais ce n'est pas ce qu'il se passe" déplore le jeune casseur.

Mais pourquoi brûler des voitures, caillasser des magasins ou des restaurants d'habitants qui n'ont rien à voir avec tout ça ?

"C'est malheureusement devenu le seul moyen que l'on a pour se faire entendre. Au bout d'un moment, si on ne s'en prend qu'aux policiers, ils vont en prendre plein la gueule, on va nous aussi en prendre plein la gueule et ça va s'arrêter là, rien ne va évoluer. Alors que si le conflit déborde, ça va plus faire réfléchir aux conséquences de notre problème."

loading

Comment décidez-vous de descendre casser ?

"Souvent ça vient du fait que des policiers ont provoqué l'un de nous par exemple avec des doigts d'honneur. Et si on leur répond, ils nous gazent et nous embarquent pour 48h00 de garde à vue. Alors on se passe le mot et puis le soir ça pète. Mais ça vous ne le savez pas mais il y en a, personnes ne les connait dans le quartier. Il y en a qui viennent de Tain-l'Hermitage, de Saint-Donat, de Tournon. Il y a des Marocains, des Tunisiens, des Algériens, des arabes, des blancs, des noirs. Il y a un peu de tout. On est tous unis pour ça parce qu'on vit le même combat. Les quartiers de France en ont marre. Ils veulent qu'on reste pourrir dans les quartiers, un point c'est tout. Les policiers sont devenus des cow-boys qui se croient tout permis. Nous on ne veut pas de tension, on n’a pas que ça à faire d'être toujours contre la loi, on a une vie à côté."

Lorsque vous descendez dans la rue, êtes-vous tous là pour casser ou piller ?

"Non, faut pas mettre tout le monde dans le même lot. Il y en a qui sont là simplement pour se faire entendre, il y en a qui sont là effectivement pour casser et d'autres sont là pour être là." Lucas dénonce "l'abandon du quartier par les pouvoirs publics". "La ville nous abandonne, ils ont lâché l'affaire et ce qu'on avait, ils nous l’enlèvent. On avait deux bancs par exemple où en aimait se retrouver, ils nous les ont enlevés parce que ça les gênait durant les courses poursuites. Ils nous enlèvent des lumières dans le quartier. On est abandonné et il n'y a plus rien à faire dans le quartier.

Des violences qui coûtent tout de même très chers à la société, aux riverains, aux institutions ou aux gérants de magasins et de restaurants. Cette nuit du samedi au dimanche, quatre policiers ont été légèrement blessés, une tentative d'incendie a eu lieu sur l'antenne locale de l'office HLM et la nuit précédente, le restaurant asiatique aux portes du quartier a été complètement saccagé alors qu'il restait encore quelques clients à l'intérieur selon l'un des gérants, dépité.