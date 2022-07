"C'est le vivre ensemble", le Secours populaire organise un village copain du monde dans les Alpes-Maritimes

Des Belges, des Marocains, des Sénégalais, des Polonais et des Ukrainiens. L'opération "Village copain du monde" organisée par le Secours populaire français dans les Alpes-Maritimes réunit 40 enfants de six nationalités différentes pendant 11 jours. Tout ce beau monde vit à Saint-Vallier-de-Thiey au Groupe scolaire Emile Felix mis à disposition par la mairie et dort dans des tentes. C'est la première fois que cette colonie de vacances multiculturelle est organisée dans le département.

"Notre objectif, c'est de leur transmettre les valeurs de la solidarité. Copain du monde c'est le vivre ensemble", explique Nathalie, bénévole au Secours populaire et référente de ce village. Lors de ce séjour, les enfants, qui viennent de Pologne, de Belgique ou qui ont fui la guerre en Ukraine vont faire des activités dans la nature, visiter la grotte de la Baume, aller dans des parcs d'attractions et apprendre quelques rudiments de français et surtout se faire des copains d'autres pays. Nathalie s'en réjouit : "C'est grâce aux enfants qu'on se dit que tout est possible. Les enfants peuvent ouvrir les yeux aux adultes en disant : on peut vivre les uns avec les autres."

Au bout de quelques minutes passées ensemble, la barrière de la langue s'estompe. Les enfants qui parlent français et ukrainien ou français et polonais font traducteurs, les animateurs aussi. Le langage des signes, et des sourires ont aussi vite permis de faire connaissance.