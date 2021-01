"C'est logique pour le personnel soignant de se faire vacciner sans tarder"

Les résidents volontaires de trois Ehpad du département ont pu commencer à se faire vacciner, ce mercredi 7 janvier, dans trois établissements "pilotes" à Chablis, Chéroy et Carisey.

Il me parait logique que le personnel soit traité : pour nous et surtout pour ne pas contaminer les malades (Dr Reda Chikouche)

De même, les soignants volontaires de 50 ans et plus ont pu commencer à se faire vacciner à l’hôpital d'Auxerre. Le directeur du centre hospitalier s'est d'ailleurs fait vacciner en premier "pour montrer l'exemple", suivi de près par Réda Chikouche. Ce pneumologue travaille dans l'Unité Covid. Et il n'a pas hésité : "Je veux bien donner l'exemple car au fond de moi, je suis convaincu qu'il faut être vacciné. Depuis que le virus circule parmi nous, on ne voit pas la fin de la maladie... alors j'ai appelé la société savante de pneumologie, j'ai lu sur le sujet et je suis convaincu qu'il faut être vacciné. Et puis il me parait logique et normal que le personnel soit traité. Pour nous et surtout pour ne pas contaminer les malades", ajoute le médecin.

Après une consultation pré-vaccinale, l'injection prend quelques secondes seulement : "une petite piqûre d'insecte, c'est la seule sensation", décrit le docteur Chikouche en riant. Puis, un rendez-vous est fixé pour la deuxième dose dans 21 jours.

25 personnes par jour

Une aide soignante et une infirmière feront tourner le centre de vaccination, chaque après-midi, plus un médecin pour celles et ceux qui n'ont pas de médecin traitant ou qui rencontrent des difficultés pour obtenir un rendez-vous. Et tout se fait exclusivement sur rendez vous : "les infirmières vont chercher les vaccins juste avant la séance de vaccination. On calcule le nombre de doses qu'on a prévu, c'est pour cela qu'on travaille exclusivement sur rendez-vous pour ne pas gaspiller de vaccins. Et on a eu beaucoup d'appels aujourd'hui, beaucoup de demandes de soignants libéraux ou de l'établissement. Pour demander les modalités et s'inscrire", explique Valérie Vicquelin, la cadre de santé, responsable du centre.

Après la vaccination, un rendez-vous est pris pour la deuxième injection 21 jours plus tard. © Radio France - Delphine Martin

Pour la mise en route, mercredi, 10 personnes seulement ont été vaccinées mais le centre va pouvoir recevoir 25 personnes chaque jour dès ce jeudi. Cela concerne les personnels soignants hospitaliers ou libéraux de 50 ans et plus, ou ceux qui présentent des facteurs à risque.

L'hôpital d'Auxerre a reçu 4875 doses du vaccin mardi soir. Un réapprovisionnement est prévu lundi.