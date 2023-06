"C'est magique de tourner ces pages": un exemplaire des Essais de Montaigne inscrits au patrimoine de l'Unesco

"C’est le plus parfait écrivain que le monde ait produit", disait de lui Orson Welles. Michel de Montaigne et ses fameux Essais reconnus comme patrimoine mondial de l’humanité. L’Unesco a inscrit, le 18 mai dernier, dans son registre "Mémoire du Monde" une version originale de ce chef d’œuvre universel. Surnommé "l’exemplaire de Bordeaux", cette édition de 1588 est annotée et corrigée de la main-même du philosophe. Un livre qui a été présenté vendredi à la bibliothèque municipale de Bordeaux.

"Il y a quelque chose de magique à se dire que ce sont ces pages-là que Montaigne lui même tournées. On est dans une machine à remonter le temps", s'exclame Mathieu Gerbault, conservateur des collections patrimoniales de la bibliothèque municipale de Bordeaux. "C'est le seul manuscrit de la main de Montaigne que l'on conserve. C'est unique au monde. C'est à dire que si on perdait, ce serait une perte irrémédiable pour l'humanité."

Une édition des Essais de Montaigne de 1032 pages datant de 1588. © Radio France - Jules Brelaz

"Parce que c'était lui, parce que c'était moi"

Dans cette édition conservée dans un coffre-fort de la bibliothèque de Bordeaux, le lecteur découvre les annotations et rayures faites à l'encre de plume par Michel de Montaigne. "C'est ainsi qu'il rajoute, dans un chapitre sur l'amitié qu'il portait à Etienne de La Boétie, cette phrase restée célèbre : parce que c'était lui, parce que c'était moi."

Le maire de Bordeaux Pierre Hurmic a rendu hommage à son illustre prédécesseur. "C'est un moment important et solennel pour la ville de Bordeaux que d'être désigné comme le gardien d'une œuvre aussi exceptionnelle que l'exemplaire de Bordeaux des Essais de Michel de Montaigne, un écrivain qui a aussi été maire de Bordeaux de 1581 à 1585."

Le maire de Bordeaux Pierre Hurmic lors de la présentation de l'édition inachevée des Essais de Montaigne à la bibliothèque municipale de Mériadec. © Radio France - Jules Brelaz

"Ils ont transformé les Essais !"

Une édition inestimable d'un chef d'œuvre universel comme le rappelle insiste Violaine Giacomotto-Charra, maître de conférence en littérature française de la Renaissance. "Il y a des équipes qui travaillent sur Montaigne dans tous les pays du monde, en particulier au Brésil, en Asie, Japon, Corée, Chine et également en Afrique. J'ai eu l'occasion d'avoir une étudiante qui venait de République démocratique du Congo spécialement pour se familiariser avec la figure de Montaigne", raconte celle qui est directrice du Centre de recherches Montaigne à l'université du même nom.

"Au lecteur", fameuse préface des Essais de Montaigne. © Radio France - Jules Brelaz

Cette reconnaissance internationale est "le couronnement d'un travail local", rappelle l'enseignante. "C'est grâce à des universitaires que ce classement au patrimoine de Mémoires du Monde de l'Unesco a abouti aujourd'hui", rappelle Lionel Larré, président de l’université Bordeaux-Montaigne. "Et si on se permet un jeu de mots local, on pourrait dire que ces universitaires et ces conservateurs ont transformé les essais !"

Un jeu de mot pour un écrivain humaniste souvent truculent et grivois, en témoigne sa dernière annotation, sur l'ultime page des Essais *: "*Sur le plus haut trône du monde, on n'est jamais assis que sur son cul."