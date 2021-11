"C'est merveilleux" : à Pau, une balade en triporteur pour ceux qui n'ont pas accès aux plaisirs du vélo

C'est un convoi hors du commun qui s'élance depuis la résidence Séniors Palazzo, dans le centre ville de Pau. Deux membres de l'association "Triporteur du Gave" sont venus ce vendredi pour balader des personnes qui n'ont pas accès aux sensations du vélo, grâce à des triporteurs, des vélos à trois roues avec deux sièges à l'avant. Aujourd'hui, ce sont les résidents âgés qui en profitent.

Sur le boulevard des Pyrénées, Marie est ravie du paysage et de la promenade. "C'est merveilleux, sourit-elle, c'est très rare de voir les monts enneigés avec ce beau ciel bleu. On se laisse guider, et puis cela nous permet de voir le centre ville - en marchant c'est beaucoup plus compliqué pour nous". Son compagnon de triporteur, Michel, acquiesce : "C'est très bon enfant. Et puis les passants nous saluent beaucoup, c'est une très bonne initiative".

Pause paysage sur le boulevard des Pyrénées © Radio France - Manon Meyer

Jean-Michel Garnerone, président de l'association et pilote du jour, voulait concilier son amour pour le vélo et des valeurs humanistes. Pari réussi. "Les gens nous remercient mais ils ne savent pas que nous recevons beaucoup plus. Le triporteur permet de discuter.. Le pilote est proche des passagers. On est un peu au confessionnal, on se laisse aller et ça créé une sorte de salon intime, tout en se promenant", explique-t-il.

L'association "Triporteur du Gave" travaille notamment avec une dizaine d'Ehpad sur l'agglomération paloise, mais aussi des personnes handicapées ou blessées. Elle propose une première balade découverte gratuite aux institutions intéressées.