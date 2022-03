"C'est moins cher qu'une voiture" : les trottinettes électriques ont la cote à Châteauroux

"Je ne la changerai pour rien au monde." A peine achetée, déjà pleinement adoptée. Tony a acheté sa trottinette électrique début mars 2022. Cet habitant de Châteauroux l'utilise désormais pour tous ses trajets domicile-travail. "J'ai 2,5 kilomètres à faire, explique-t-il. En fait, tout est parti de l'augmentation de l'essence. Je me suis dit, il faut que je trouve un moyen pour mes trajets professionnels. [La trottinette] je trouve ça pratique." Casque sur la tête, gilet réfléchissant sur le dos, Tony profite de pouvoir se faufiler dans certaines rues où les voitures, elles, sont à l'arrêt.

Des trottinettes électriques pour les courts trajets quotidiens

"On va plus vite que les voitures, surtout le soir" assure Rémi, qui lui a investi en début d'année sur une trottinette "à 1.600 euros." Du haut de gamme, mais pas plus cher qu'une voiture, remarque le jeune homme qui réalise la plupart de ses déplacements en ville à trottinette électrique. Comme beaucoup d'usagers, "c'est le trajet domicile-travail qui est concerné" explique Damien, responsable Univers Mobilités à l'enseigne Boulanger, à Châteauroux. "Les clients calculent combien leur coûte leur voiture sur un mois, combien l'investissement sur la trottinette va leur coûter, et ils réalisent souvent que c'est plus avantageux."

Il y a aussi une prise de conscience que c'est bon pour l'environnement

Dans son magasin, Damien a senti un engouement de plus en plus fort au fil des années pour ce type d'engins. "Surtout depuis 2019, précise-t-il. Il y a aussi une prise de conscience que c'est bon pour l'environnement, et il y a la partie économique, puisque cela coûte moins cher que la voiture." Attention tout de même: Damien tient à rappeler que se mettre à la trottinette signifie respecter certaines règles, comme le code de la route ou encore l'obligation de posséder une assurance responsabilité civile.

La trottinette, comme le vélo, signifie aussi circuler parfois sous la pluie ou le mauvais temps. D'où la nécessité d'être bien visible. "On s'équipe, on se protège, résume Léa, adepte de la trottinette depuis deux ans. C'est pratique, on peut monter dans le bus avec, en la pliant et c'est sûr que c'est moins cher qu'une voiture! Après, c'est sûr que la trottinette est limitée au niveau du kilométrage." C'est bien le seul désavantage que la jeune femme, habitante de Déols, trouve à la trottinette électrique. Elle l'utilise tous les jours pour aller au travail : une dizaine de kilomètres aller-retour.