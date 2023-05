"C'est moins encombrant !" : à Bordeaux, une trentaine de boutiques gardent les bagages des voyageurs

Profiter d'une halte à Bordeaux, sans être encombré. Voilà le service proposé par Nannybag , une jeune entreprise qui depuis sept ans, développe un réseau collaboratif de consignes à bagages. Le principe est simple : les commerçants peuvent adhérer au dispositif, et ainsi permettre aux voyageurs de venir chez eux pour déposer leurs valises. Une simple réservation en ligne, un tarif fixé à 6 euros la journée, de quoi satisfaire les visiteurs en battement de voyage.

"On a pu visiter la ville les mains libres"

Samedi 13 mai, Juan et son copain Lucas, tous deux espagnols, quittent leur hôtel à 11h. Leur départ en bus pour Saint-Sébastien étant fixé à 17h, ils ont du temps devant eux. N'étant que de passage à Bordeaux, ils ont l'occasion de découvrir la ville le temps d'une petite pause. Mais hors de question d'écumer la capitale mondiale du vin bagages en main : "Je me suis demandé comment on allait bien pouvoir faire. J'ai deux grosses valises, et je ne voulais pas être encombré", confie le touriste, originaire de Madrid. En se renseignant, le voyageur a trouvé le service proposé par le magasin Origines, une boutique spécialisée vendant du thé et du café, implantée dans le centre-commercial Saint-Christoly en centre-ville. Le commerçant a intégré le service Nannybag, de quoi satisfaire Juan, dont l'hôtel était situé à quelques mètres : "C'est vraiment pratique ! On a pu visiter la ville les mains libres. On a pu visiter la cathédrale, on est allé au parc et on a même bu un verre de vin".

Pour ces touristes, c'est bien plus simple de réserver en ligne rapidement : "J'ai vu qu'à la gare on ne pouvait pas réserver, et c'était règlement en liquide seulement", confie Juan. Et pour 6 euros la journée, on est bien loin des tarifs proposés par les autres services, qui s'élèvent en moyenne à 12 euros pour la même prestation.

Découvrir une nouvelle clientèle

Un avantage pour les touristes, mais aussi pour les commerçants locaux, qui peuvent par la même occasion faire découvrir leurs produits à une clientèle internationale : "Par exemple les voyageurs vont déguster nos produits, nos cafés et nos thés", explique Pauline, vendeuse à la boutique Origines. Par ailleurs, pour chaque réservation, les commerces touchent la moitié du prix. Certains d'entre eux gagnent jusqu'à 450 par mois avec ce service. Dans cette boutique bordelaise, la fréquentation est très variable selon la vendeuse : "Le samedi, c'est toujours une grosse journée. Le lundi aussi, car nous avons beaucoup d'arrivées. On peut avoir jusqu'à 6 réservations par jour".