"C'est mon corps, c'est mon choix " : mobilisation pour défendre le droit à l'avortement à Valence

Environ quatre-vingts manifestants et manifestantes réunis(es) devant la fontaine monumentale de Valence ce samedi 2 juillet pour défendre le droit à l'avortement. La Cour Suprême des États-Unis est revenue sur le droit à l’IVG il y a un peu plus d'une semaine.

Un bras levé, une main sur une banderole : "don't back down : ne pas reculer" ! C'est le message que sont venus faire passer environ quatre-vingts manifestantes et manifestants devant la fontaine monumentale de Valence ce samedi 2 juillet. La décision de la Cour Suprême des États-Unis de revenir en arrière sur le droit à l'IVG a envoyé un très mauvais signal. Le collectif Witch Bloc de Valence a voulu ce rassemblement pour montrer son soutien à toutes les Américaines mais aussi pour montrer qu'il restera attentif à la sauvegarde des acquis sociaux français.

Et si cela arrivait chez nous en France ?

Charlène une Valentinoise de 28 ans n'arrive pas à l'imaginer : "je ne pourrais jamais me faire à l'idée qu'un jour, si je tombais enceinte malencontreusement il faudrait que je garde un enfant que je ne désire pas. Comment ferions-nous pour gérer toutes ces naissances non voulues ? Et puis même, à 25 ans ou à 30 ans nous nous en sortons difficilement avec un seul salaire. Si des accidents de grossesse arrivaient et que l'IVG était interdite, ça mettrait forcément des personnes en situation périlleuse."

Sans le droit à l'IVG aujourd'hui elles auraient toutes un ou des enfants non souhaités !

Elle poursuit : "je me souviens de plusieurs de mes amies. À l'époque, elles étaient lycéennes, certaines ont eu recours à l'avortement. Sans le droit à l'IVG aujourd'hui elles auraient toutes un ou des enfants non souhaités. Je trouve ça fou que l'on puisse aller à l'encontre d'un tel droit !"

L'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution Française peut-elle rassurer ?

L'intergroupe de la Nupes à l'Assemblée nationale a déposé lundi une proposition de loi pour inscrire l'IVG dans la Constitution. Trois jours plus tôt la cheffe de file des députés LREM Aurore Bergé avait elle aussi annoncé le dépôt d'une proposition de loi pour inscrire le respect de l'IVG dans la Constitution.

Pour Olympe, membre du collectif Witch Bloc de Valence, même cette inscription ne suffirait pas à la rassurer : "en principe si c'est dans la Constitution ça ne peut pas être remis en cause mais en même temps l'arrêt qui a été abrogé aux États-Unis était censé ne pas être remis en cause non plus donc ce n'est pas une garantie suffisante pour nous."

En attendant, toutes et tous s'accordent à dire qu'il y aura une vigilance pour que la loi Veil de 1975 ne soit jamais remise en question en France.