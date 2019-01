"C'est normal", Omar Sy réagit sur son soutien au jeune Mody

Indre-et-Loire, France

"C'est normal", estime Omar Sy. Ce samedi soir, dans l'Emission Bonsoir sur Canal +, l'acteur français est revenu sur la mobilisation autour de l'histoire du jeune Mody.

Mody, jeune orphelin malien de 16 ans est arrivé en Indre-et-Loire il y a quatre mois. Il est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, logé à l'hôtel. Il y a une dizaine de jours, il apprend qu'il doit quitter le département pour Lille, où l'attend une place en foyer.

Cela me perturbait de voir quelqu'un qui était dans un processus assez sain (...) et qui d'un coup était perturbé"

c'est l'histoire de Mody, 16 ans,

Merci. https://t.co/Qqfo4SO1M2pic.twitter.com/NhvrQLnZlC — Omar Sy (@OmarSy) January 12, 2019

Mody a pourtant commencé à se reconstruire en Indre-et-Loire, accompagné par plusieurs familles. L'une d'entre-elles lance une pétition pour que le jeune reste en Indre-et-Loire. Elle est relayée par des milliers d'anonymes sur les réseaux sociaux, mais aussi par des personnalités, dont Omar Sy.

La mobilisation a fonctionné

Twitter "sert à informer", explique l'acteur à nos confrères de Canal+. "J'informe cette audience, quand cela me touche, et là c'était le cas. Cela me perturbait de voir qu'il y a quelqu'un qui est dans un processus assez sain, qui était assez prometteur, et qui d'un coup était perturbé, alors que l'on pouvait faire quelque chose." Cette réaction est disponible dans le replay de l'émission Bonsoir, à partir de la 37ème minute.

Comme Omar Sy, d'autres stars ont emboité le pas : Antoine de Caunes, Laeticia Hallyday ou encore Marina Foïs. 30 mille personnes signent la pétition. Lundi 14, alors que Mody allait monter dans le train, la décision tombe : le jeune homme peut rester en Indre-et-Loire. Ça s'est passé comme dans les films", raconte Hélène Soubise, à l'origine de la mobilisation.