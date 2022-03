"C'est notre copine" : l'accueil de Sasha, réfugiée ukrainienne dans une école d'Orléans

Plus de 120 réfugiés ukrainiens sont arrivés à Orléans il y a deux semaines. Parmi eux, une vingtaine d'enfants de moins de 10 ans. Le rectorat et la ville ont donc organisé leur accueil dans les établissements scolaires, comme à l'école élémentaire André Dessaux, situé rue des Murlins.

Au menu du jour : lentilles, nuggets et purée de pomme de terre. C'est le premier repas que prend Sasha dans cette cantine scolaire. Un premier repas presque terminé. Les lentilles n'ont en effet pas eu un immense succès.

Sasha a 10 ans. Elle a intégré une classe de CM1 vendredi après-midi. Ce lundi 28 mars est donc son vrai premier jour d'école et elle est déjà entourée de petits camarades fascinés. "C'est notre copine" s'exclame par exemple Meryam. "Elle est trop gentille. On a joué avec elle au loup et à "1,2,3 soleil" et on lui a offert des cadeaux". Yasmine va même plus loin : "on se bat entre nous pour être à coté d'elle en classe".

"On improvise avec les mains pour parler"

En classe, les enfants utilisent Google Traduction pour se comprendre. Sans cela, pas facile de communiquer. Heureusement, les enfants regorgent de créativité pour se faire comprendre. "C'est pas évident de se parler mais on fait des gestes et on y arrive" explique Meryam. "Des fois, on improvise avec les mains, on se dit qu'elle peut, peut-être, comprendre" ajoute Oscar. Une technique qui marche : à table, la jeune ukrainienne dialogue et blague avec les autres enfants. Une bienveillance que souligne d'ailleurs Laurent Robillard, le directeur de l'école.

"On les accueille comme on accueillerait n'importe quel enfant"

L'Ecole Elémentaire André Dessaux accueille des enfants ukrainiens comme 11 autres établissements à Orléans © Radio France - Corentin Bemol

Sasha est arrivée vendredi 21 mars dans l'un des deux cars en provenance de Cracovie. La mairie et le rectorat ont dès lors organisé l'intégration de la jeune fille ainsi que de sa petite sœur à l'école André Dessaux. "On accueille ces enfants comme on accueillerait n'importe quel enfant. Ca se passe, ils sont bien entourés. On a déjà fait rentrer du matériel, des imagiers et des appareils de traduction par exemple. On leur apprend des bases de français" explique Laurent Robillard.

Plusieurs écoles d'Orléans concernées

Selon Chrystel de Filippi, adjointe au maire en charge de l'éducation, les 22 enfants réfugiés accueillis par la ville ont été répartis dans douze établissements scolaires (Gutemberg, Chatelet, Pierre Ségelle...). Une répartition en fonction du lieu d'hébergement des réfugiés ukrainiens. "On s'est demandé si on les regroupait ou non dans un même établissement mais on ne sait pas combien de temps ils resteront. Il valait donc mieux qu'ils s'intègrent tout de suite. Et ça marche" ajoute l'adjointe.