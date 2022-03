"C'est notre patrimoine" : les tours bleues du quartier du Wiesberg à Forbach sont sauvées

"Le maire a écouté les demandes des habitants", confie Mohamed, habitué à voir les tours bleues lorsqu'il se balade dans son quartier. D'abord menacées par un plan de rénovation urbaine, le maire Alexandre Cassaro a finalement décidé d'en garder une bonne partie. Seules 4 d'entres elles devraient donc être détruites. Le reste sera rénové afin de reconstruire de nouveaux logements. "C'est un peu notre patrimoine", confie Lamia, qui n'imagine pas le Wiesberg sans les tours bleues.

La solution de la rénovation

Ils sont donc nombreux à apprécier ce changement de direction pris par la mairie. "Depuis que je suis né, elles sont là", confie Thomas. "Les détruire, ça serait enlever une partie du Wiesberg", poursuit-il. Cependant, Lionel espère que ça sera pour le mieux. "Je connais des gens qui ont quitté ces logements. A l'intérieur, les vitres tombaient, c'était mal isolé. Donc s'il veut les garder, qu'il les garde, mais il faut une amélioration pour les habitants."

De son côté, Michel habite dansun appartement des "Mimosas", l'une de ces fameuses tours bleues. Et lui serait prêt à rayer ces bâtiments du paysages. "En face, il y a des logements neufs et beaucoup mieux isolés, on pourrait choisir de faire pareil à la place des tours bleues", explique celui qui est arrivé il y a une dizaine d'années. Comme d'autres riverains, il pointe les problèmes d'isolation qui sont selon lui, impossibles à corriger. Ne manquez donc pas sur France Bleu Lorraine, l'interview du maire Alexandre Cassaro, ce lundi matin en direct à 7h45, pour revenir sur le sujet.