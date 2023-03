"C'est notre raison de vivre" : elles dénoncent la suppression d'une navette pour personnes âgées à Apt

La navette pour personnes âgées proposée par la mairie d'Apt va s'arrêter. Depuis 40 ans, cette navette gratuite conduite par un agent communal permettait de faciliter les déplacements des personnes âgées du centre-ville et des quartiers sur les hauteurs de la commune. Mais, depuis, la mairie a mis en place deux lignes de bus gratuits qui desservent ces quartiers et elle estime que la navette n'a plus lieu d'être. Un déchirement pour les habituées.

ⓘ Publicité

Cette navette est principalement utilisée par des femmes âgées, et veuves pour la plupart. "Je l'utilise depuis 12 ans, depuis que mon mari est mort, explique par exemple Jeannine, qui emprunte la navette toutes les semaines. Parce que mon mari conduisait, mais moi je ne conduis pas. Alors s'il n'y a plus le car, je peux à la limite descendre mais je ne peux plus remonter."

La navette municipale transporte ces personnes âgées jusqu'à l'entrée du supermarché.

Car contrairement à un bus ordinaire, le chauffeur vient les chercher au pied de leur immeuble, sur les hauteurs de la ville. Il les dépose devant le supermarché puis les ramène devant chez elles. "Et un autre avantage, ajoute Françoise, c'est qu'il vous porte nos provisions ou notre caddie qu'on remplit un peu plus car on ne peut pas faire les courses tous les jours".

Mais cette navette est aussi un lieu de vie et de rencontre. "On est contentes de se retrouver entre copines, parce qu'on est des femmes seules, sourit Germaine. "C'est notre raison de vivre", ajoute Maggy, qui est exaspérée de cette décision de la mairie. "D'un jour à l'autre, on entend qu'on nous retire le bus, mais qu'est-ce qu'on devient ? Moi je ne conduis pas et je ne peux pas demander à mes enfants de ne pas aller travailler pour m'emmener faire des courses".

40.000 euros par an

"Je veux bien l'entendre, mais ça me coûte 40.000 euros d'argent public", répond la maire d'Apt. "C'est un confort que j'entends mais les bus Mobily que nous avons mises en place sont aussi un confort et je ne peux pas me permettre, pour quelques personnes, de monopoliser tant d'argent alors que j'ai quand même mis deux lignes Mobily et j'ai demandé une étude pour faire une troisième ligne". La maire d'Apt doit rencontrer les utilisatrices de la navette ce mardi matin, en mairie, pour leur expliquer sa décision.