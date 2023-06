Le pape donnera bien une messe au Vélodrome à Marseille le 23 septembre

Le site fortement pressenti ces derniers mois est enfin officiellement confirmé. Le pape François donnera bien une messe au stade Vélodrome de Marseille le 23 septembre prochain à 16h45, à l'occasion de son déplacement dans la ville pour les Rencontres méditerranéennes.

Le diocèse et la mairie de Marseille l'annoncent dans un communiqué .

Le diocèse "tient à remercier la mobilisation du Maire et de la Ville de Marseille, propriétaire du stade Orange Vélodrome, qui a permis la coordination de tous les acteurs qui se sont engagés pour rendre possible la tenue d’un tel événement. Il remercie également les services de l’État, OM Opérations, et le Comité d’organisation de la Coupe du monde de rugby 2023."

Pour le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, "lorsque le Pape célébrera la messe au stade Orange Vélodrome, lieu qui rassemble Marseille dans toute sa diversité, ce sera comme s’il se rendait chez chaque Marseillais".

Le stade Vélodrome était le seul lieu en capacité d'accueillir une messe du pape en septembre prochain, mais il fallait règler les derniers détails, et notamment la cohabitation avec la Coupe du monde de rugby qui se déroule aux mêmes dates à Marseille. Deux jours plus tôt, la France aura affronté la Namibie au Vélodrome.