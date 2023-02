C'est parti en Isère pour la seconde édition du coup de pouce jeunes commun au Département et à la CAF

Le dispositif "Coup de pouce jeunes Isère" est entré dans sa deuxième édition en ce début février. Depuis l'an passé le Conseil départemental et la Caisse d'allocation familiale fonctionnent ensembles pour recueillir et sélectionner les projets avec l'objectif d'aider les jeunes de 11 ans à 25 ans, à aller vers plus "d'autonomie" et plus "d'engagement". La mutualisation a débouché sur une plateforme commune , et sur des jurys et financements communs. Chacune des deux entités s'engage à hauteur de 100 000 euros par an. Les aides, communes, peuvent aller jusqu'à 5 000 euros par projet. En 2022 la première édition a donné lieu à une sélection de 72 projets rassemblant 549 jeunes.

Des projets qui ont un sens pour le territoire

La mutualisation n'a que des avantages selon Martine Kohly, vice-présidente à la jeunesse du Conseil départemental de l'Isère : "simplification", "visibilité" et puis "la compétence jeunesse est partagée, donc il faut qu'on travail avec tous nos partenaires dans ce domaine". "L'intérêt, explique Patricia Morel, conseillère technique jeunes à la CAF de l'Isère, c'est vraiment de mutualiser, de ne pas faire des appels à projets différents" pour un seul et même objectif finalement. La volonté commune c'est aussi que ces projets aient un intérêt qui dépasse le seul intérêt de celles et ceux qui le porte. "Il y a effectivement un attendu, explique Sofia Borralheiro, chargée de projet jeunesse au département de l'Isère, que ce projet soit porteur pour le jeune [...] et d'inviter les jeunes à réfléchir au rayonnement de leur projet pour le territoire isérois ou pour leur territoire de vie". Autrement dit des projets de jeunes pour eux mais aussi pour d'autres jeunes notamment.

Des projets individuels ou collectifs, avec ou sans le soutien d'une structure jeunesse

Des exemples sont fournis par les 4 lauréats de l'année 2022 présents au lancement de l'édition 2023. Milo, un jeune garçon du Trièves âgé de 11 ans a reçu une aide pour financer le montage de 12 podcasts présentant autant de métiers, racontés par des professionnels eux-mêmes. L'idée c'était d'abord au départ de prendre des informations pour lui mais "aussi servir à d'autres qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire". Près de Roussillon, à Ville-sous-Anjou, ce sont 18 enfants et ados de la ferme pédagogique associative "des 3 ailes", qui ont obtenu de l'aide pour financer toilettes sèches et cabane à récupération d'eau de pluie. L'intérêt est environnemental et pédagogique. A Faramans, dans la Bièvre, une jeune chanteuse a obtenu de l'aide pour son premier album 5 titres, en donnant un concert au profit du CCAS de sa commune. Enfin une jeune femme a obtenu une aide financière pour progresser dans son projet de film sur la vie d'Aliénor d'Aquitaine entièrement tourné dans le département dont les paysages multiples, permettent de faire beaucoup selon elle, "sans aller tourner très loin". Circuit court pour long métrage en quelque sorte...

Les dépôts de dossiers pour l'édition 2023 de "coup de pouce jeunes Isère" sont ouverts jusqu'au 16 avril à minuit. Les candidats défendront ensuite leur projet en mai devant un jury. Résultats en juin.