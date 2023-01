C'est parti en Isère pour les collectes de sapins de Noël !

En plus du classique apport de l'arbre en déchetterie, de son replantage quand c'est possible, ou d'une utilisation dans son propre jardin, les collectivités les plus urbaines de l'Isère mettent toute en place en début d'année des systèmes de collecte des sapins de Noël débarrassés de leurs lumières et ornements. Chacune avec sa méthode et ses habitudes cherche ainsi à limiter les dépôts encombrants sur les trottoirs et de plus en plus à valoriser ces déchets verts. Voici quelques rendez-vous utiles en Isère.

57 points d'apports volontaires dans la métropole de Grenoble

La première de ces collectivités concernées est bien évidemment la plus grande. Depuis le 2 janvier et jusqu'au 27 janvier la métropole de Grenoble propose 57 points de collecte provisoires répartis sur le territoire, en plus de son réseau de déchetterie. Attention les sapins doivent être "sans sac". Les socles en bois sont acceptés.

Un maillage de points de collecte de sapins du côté de la métropole de Grenoble - Grenoble Alpes Métropole - Google

Le pays voironnais, le seul à faire du "porte à porte"

Fidèle a sa méthode rodée depuis de nombreuses années maintenant le Pays Voironnais est le seul à proposer une collecte à heure et jour donnés , dans certaines rues seulement des centres-villes de ses communes les plus peuplées : Voiron, Voreppe, Moirans, Rives et Tullins Cette année les camions passeront le jeudi 12 janvier. Les sapins devront être déposés le mercredi soir sur le trottoir, débarrassés de leurs décorations et de leur pot et sans sac plastique. Les habitants des rues non concernées doivent se rendre en déchetterie.

A Vienne des bennes dédiées dans plusieurs quartiers

A Vienne se sont des bennes dédiées qui sont mises en place certains jours et dans certains quartiers. Déposées à 8h30 les bennes sont ramassées à 19h30. Les sapins seront compostés. Rendez-vous :

lundi 9 janvier place Muray-et-Tardy et square Vassy

mercredi 11 janvier place Camille-Jouffray et place du 19 mars 1962

jeudi 12 janvier place de la Ferme et place de la Flûterie

vendredi 13 janvier parking Jean-Moulin

Sept points de collecte à Bourgoin-Jallieu

A Bourgoin-Jallieu la ville utilise un dispositif semblable à celui de la métropole grenobloise : des points d'apports volontaires sont mis en place spécialement jusqu'au 23 janvier. Les sapins, toujours débarrassés de leurs décorations et sans sac, seront broyés pour faire des copeaux réutilisés en paillage. Les points de collecte :