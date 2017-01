Les soldes font moins recettes

Les soldes d'hiver démarrent mercredi dans les magasins. Le début de six semaines de prix réduits, même si à Saint-Étienne, entre promotions et ventes privées, certains riverains ont l'impression que les soldes durent toute l'année.

"Vu qu'il y en a toute l'année, ça n'a plus vraiment de valeur". Ce témoignage d'une Stéphanoise reflète bien l'état d'esprit à l'ouverture des soldes d'hiver dans les magasins. Destockage, ventes privées, promotions... les commerces sont de plus en plus souvent recouvert d'affiches promotionnelles et les riverains s'y perdent un peu. "On fait plus la chasse à la promo maintenant. Sur internet, dans les magasins, on a l'impression qu'il y en a tout le temps." Ce Stéphanois n'ira pas faire les soldes.

Un Français sur cinq attend ces soldes "avec impatience"

Ces soldes d'hiver se déroulent du 11 janvier au 21 février inclus et selon un sondage Toluna, 72% des Français ont l'intention d'y participer, contre 75% l'an dernier et le sentiment d'attente perd également de son intensité puisque seulement un Français sur cinq attend ces soldes "avec impatience".

Pour les commerçants, ces soldes d'hiver restent une période cruciale puisqu'elles permettent d'écouler les stocks et surtout, une large part du chiffre d'affaire annuel est réalisé pendant ces semaines de rabais. Pour le Printemps, cela représente 12% du chiffre d'affaire annuel.

